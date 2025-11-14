Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ČETIRI PANELA

U Sarajevu konferencija PEU BiH povodom 30. godišnjice Dejtonskog sporazuma

Okupit će više od 160 domaćih i međunarodnih učesnika

Potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Eric Miller

FENA

14.11.2025

Panevropska unija BiH u saradnji s fondacijom Ljudsko bratstvo organizuje međunarodnu konferenciju povodom obilježavanja 30. godišnjice osnivanja Panevropske unije BiH i 30. godišnjice Daytonskog mirovnog sporazuma, pod nazivom "Mir kao temelj, evropske integracije kao budućnost Bosne i Hercegovine" koja će biti održana 14. i 15. novembra u Sarajevu.

Konferencija će okupiti više od 160 domaćih i međunarodnih učesnika, uključujući učesnike Daytonskih mirovnih pregovora, predstavnike državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih nivoa vlasti, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i akademske zajednice.

Kako je najavljeno iz Panevropske unije BiH, poseban značaj konferencije čini prisustvo sudionika Daytonskih mirovnih pregovora, među kojima su Ivo Komšić, Ejup Ganić, Miro Lazović, Kasim Trnka, zatim bivši članovi Predsjedništva BiH Mirko Pejanović i Stjepan Kljuić.

Oni će zajedno s domaćim i evropskim liderima raspravljati o položaju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i o nasljeđu mira tri desetljeća nakon Daytona.

Kroz četiri tematska panela raspravljat će se o naslijeđu mira, euroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji i perspektivama zapadnog Balkana u zajednici evropske budućnosti.

Završni dio konferencije bit će obilježen usvajanjem Deklaracije Panevropske unije BiH, kojom će se potvrditi posvećenost Bosne i Hercegovine evropskim vrijednostima, miru, dijalogu i demokratskom razvoju, najavili su organizatori.

# DEJTONSKI SPORAZUM
# KONFERENCIJA
# SARAJEVO
# BIH
# 30. GODIŠNJICA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.