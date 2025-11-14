Video / Duško Tomić: Prostačina Konaković mi je psovao majku, Faćo je glas hiljada obespravljenih ljudi

On je govorio o širenju istrage protiv svog branjenika, o tome kakva je uloga Elmedina Konakovića u svemu tome, Rami Isaku i brojnim drugim temama.

1' - Htio bih zahvaliti Amiru Pašiću Faći jer se opredijelio da ga ja branim.

2' - Sve ono što je govorio i otvarao probleme, ja potpisujem. Ne potpisujem način na koji on nekad izlaže te probleme. Međutim, Faćo je postao jedan heroj malih obespravljenih ljudi. To sam se uvjerio kada sam bio u pritvorskoj jedinici u Orašju. Svaki od onih tamo policajaca, pa i pritvorenici i drugi gledaju u Faću kao u neku svijetlu tačku i to me prijatno iznenadilo.

3' - Faći svakodnevno dolaze paketi i pisma podrške od običnih ljudi, ali je nedavno dobio i simbolično u pismu jednog od najžešćih razbojnika ovoga grada jednu marku. Dakle, momak koji ništa ne zna osim kriminala i zločina i koji je na slobodi i koji je ojadio države okolo sve, on sa slobode šalje mom klijentu marku jer želi da ga svede na nulu, na jednu marku. Faćo me zamolio da tom nečovjeku, kriminalcu vratim njegovu marku i da mu vratim kamate sto posto jer je taj poznati kamatar. Tako da je poslao Faći 10.000 dolara on bi mu vratio 10.000 dolara. Nema Faćo te pare, on bi posudio, a ja mu poručujem da će on uskoro biti tamo gdje je danas Faćo.

4' - Međutim, zar nije vulgarnost ovo što prolazi narod Bosne i Hercegovine. Oni nama djelom psuju vrijeđaju, i uništavaju nam porodice i djecu. A eto Faćo to njima retorički radi, što nikako ne opravdavam.

5' - Djelo za koje je Faćo osumnjičen je djelo koje je prije mjesec stupilo na snagu dopunom krivičnog zakona FBiH. U to djelo se još niko nije udubio pa ni ja. Šta to znači djelo koje mu se stavlja na teret? To znači da je za to djelo u stavu 1. zapriječena kazna do godinu zatvora. A Faći su stavili stav 2. pošto je to radio putem društvenih mreža, e tu je zapriječena kazna od šest mjeseci do pet godina. Da bi neko otišao u pritvor, postoji preduslov svih preduslova, a to je zapriječena kazna i šta je to počinilo lice koje ide u pritvor.

7' - Zašto je određen pritvor? Pa zato što se protiv mog klijenta podiglo se sve što je Faćo prozivao. Prvo Ramo Isak, podigao se Elmedin Konaković, svi koji su u vlasti u ovom trulom sistemu da nauče pameti čovjeka koji je mlad, sa 20 godina uzeo pušku i branio Sarajevo i dobio pet rana te dobio odlikovanje. On sada na ovaj način želi da brani BiH, skrećući pažnju na ove koji vladaju da nisu nizašta. Evo ja potvrđujem da nisu nizašta.

8' - Kaže da, kada su vidjeli „da ne pije vode ovo što su mu uradili i da ne može dalje biti u pritvoru“, odlučili su, ističe advokat Tomić, da mu prošire istragu.

- Tako bi stvorili preduslove da ostane još dva mjeseca u pritvoru. Pa se onda pojavljuje tužilac koji mene obavještava da je protiv Faće pokrenuta istraga za vrijeđanje i ugrožavanje sigurnosti Rami Isaku. Ministru koji ima obezbjeđenje, a, kako kaže, koje „čuva narod koji bi možda ministar napao u nervozi“. To je izjava, i vidite sada odjednom je ugrozio i njega. Pa je ugrozio još jednog funkcionera, pa još jednog čovjeka, to je onaj poznati milijarder koji prodaje čajeve.

9' - Kad ga sretne, da će ga ubiti. Zato su ga dodatno saslušali. Da li je on počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti tom miljarderu, protiv koga zbog prevara ima potjernice u svim državama, a naša država ga tretira kao heroja i evo oni misle da će na taj način omogućiti Tužilaštvu da preko suda ishoduje još dva mjeseca pritvora.

10' - Dodaje da je od Tužilaštva tražio da mu se dostavi naredba za psihijatrijsko vještačenje Amira Pašića Faće.

11' - Ako ga proglase nesposobnim, onda ne možete bolesnog čovjeka držati u pritvoru. A kako možete bolesnog čovjeka poslati u pritvor? Naravno, mislim da je natprosječno inteligentan, samo manje vulgarnosti i to je, i mislim da je on potpuno zdrav, potpuno čist, samo treba više knjiga i obrazovanja i da bude nada stotinama hiljada ovima koji ga vole. On je smogao snage da popu kaže da je pop, a bobu bob. Da kaže ministru policije da nije za to, evo ja se slažem s njim i mislim da je Ramo Isak sramota policije, a dijete sam policije i da takav ne može pružiti ni nadu ni zaštitu. I pro bono branim mog klijenta s velikim zadovoljstvom.

12' - Govoreći o pozadini „slučaja Faćo“, Tomić kaže da je stvar drugačija od one kako se predstavlja.

13' - On je psihički ugrozio ove tri osobe, novinarke, a ja mislim da je prvo psihički ugrozio Ramu Isaka i Elmedina Konakovića pa su oni preko ovih žena ušli u obračun s Amirom Pašićem Faćom. Naravno da ne treba dozvoliti da se putem društvenih mreža vrijeđa.

14' - Ali oni nas vrijeđaju djelom, sve uništiše, uništiše perspektivu stotina hiljada mladih. Kako da mi sankcionišemo ove koji sve uništiše. Hajde neka uhapse Dodika, evo on je prije nekoliko dana rekao da mu smrdi grad Sarajevo, da su to lažovi, evo ismijava BiH, ruši sistem. Zamislite da vi kažete za grad na koji su bacili milione granata i snajpera da smrdi. Zamislite koliko ljudi iz tog SNSD-a prima plate ovdje, a onda im Sarajevo ne smrdi.

15' - Dodik ne osjeća krv pobijenih ljudi koje su ubijali četiri godine, a ja osjećam ponos što živim u Sarajevu i mislim da treba uhapsiti Milorada Dodika! Gdje je ova vlast? Ne, oni s njim cinculiraju, oni mu dobacuju jer oni njega hrane, a on njih.

16' - Pojašnjava da su svi koje je njegov klijent prozivao procijenili da on postaje moderni Čegevara.

17' - Faćo može biti veliki vođa za obespravljeni i ojađeni narod. Faći treba obrazovanje, ponavljam uz korigovanje načina na koji obrazlaže probleme. Faćo nije bježao, oni su njega spektakularno hapsili kao u bjekstvu. Zašto ga nisu uhapsili tamo dok je komunicirao? Parada je bila da mu se pokaže sila. To govori da su svi ljuti na Faću i da su našli da ga uhapse i da mu pokažu. Kada bi on napravio partiju, ja bih prvi bio u njegovoj partiji. Jednostavno, jer ćemo mi korigovati Faću, a vas nikako ne možemo korigovati. I vi treba da bježite iz ove zemlje. Od srca sam prihvatio i čast mi je i zadovoljstvo da prihvatim da mu budem advokat u ovom slučaju.

18' - Branio sam jednoga Kurda kojeg je naša nerazumna vlast, prema potjernici Turske, a koji je došao iz Švicarske gdje ima azil, donijela rješenje da ga izruči Turskoj. To je bilo katastrofalno i značilo je da ne damo Evropi Kurda gdje mu je prethodno Švicarska dala boravak, a damo Turskoj.

19' - I to sam shvatio kao prijetnju našoj zemlji, gdje sam uvidio da će Evropa na tom primjeru vidjeti da izručuje Kurda kome prijeti smrt, a neće da ga vrati u Švicarsku, jer ga švicarski ambasador koji je ovdje zajedno sa mnom, traži da ga vratimo u Švicarsku. I kada je sve to propalo, avion je stigao na aerodrom da odveze tog Kurda u Tursku, nazvao sam Elmedina Konakovića, imam njegov telefon. On meni psuje majku, on mene vrijeđa! On je takva prostačina, ministar vanjskih poslova. Zašto? Zato što sam ja rekao „ako pošaljete Kurda u Tursku, vi ste odgovorni za smrt njegove djece, za njegovu smrt i vi pljujete po Evropi, ne date ga u Evropu gdje je on boravio i iz koje je došao u Sarajevo, nego ga šaljete u Tursku“.

20' - Nazvao me sa tog telefona... Kakve je on vulgarnosti meni izgovorio, ja sam rekao da ću štrajkovati glađu i da „nećete Kurda poslati u Tursku“. Dao mi je podršku ambasador Švicarske u Sarajevu, pa sam tako nazvao i ministra pravde BiH i to mu rekao isto, i gle čuda avion se vratio prazan, a Kurda smo poslali u Švicarsku. Umjesto da mi Konaković zahvali što ispravljam njegove greške, jer on nije diplomata, on nije diplomata, on meni psuje.

21' - Na pitanje kako komentira izjavu Pašića koju je dao na ročištu u sudnici za određivanje pritvora, a kada je rekao kako je supruga Elmedina Konakovića, Dalija Hasanbegović-Konaković kazala njegovoj sestri: „Neka začepi gubicu, završit će u jarku“, Tomić kaže:

- E sad on gura u frontalnu borbu svoju ženu. Ma nije to žena rekla Faći. To je žena rekla kroz usta Elmedina Konakovića koga Faćo stalno proziva da je u vezi s kriminalom teškim, s drogama. Umjesto sada da ispitamo Daliju, Konakovića, daj da vidimo ovo što te optužuje javno, da ispitamo Ramu Isaka, mi zatvorimo Faću.

22' - Sada sam saznao da je Faćo podnio krivičnu prijavu protiv Rame Isaka jer je tokom davanja izjave Ramo ušao u prostoriju i rekao mu: „Vidimo se na kafi“. Gdje je istraga protiv Rame Isaka? Mene niko nije povrijedio u ovom gradu, ja prihvatam sve što rade. U ovom sam gradu od 1992. godine, i branio sam ovaj grad. Zato braneći Faću branim sebe.

23' - Na pitanje, da li je Faći ugrožena sigurnost u pritvoru u Orašju, advokat Duško Tomić kaže da mu je iznenađenje što su u toj ustanovi koja je predviđena za blaža krivična djela, smještena i dva lica osuđena za ubistvo.

- Imamo tamo dvojicu ubica koji su osuđeni za teška ubistva. I te sve ubice su protiv Faće, jako interesantno. Ali, otkud ubice u poluotvorenom tipu zatvora, otkud oni u Orašju, a osuđeni su po 17 godina zatvora.

24' - To je dokaz da je Faći ugrožena sigurnost. Ali sam razgovarao s direktorom, izuzetno poštuju i cijene, a garancija je da Faći niko ne može prići. A Faćo je na ličnu želju sam sebe izolovao i sam je, jer se osjeća sigurniji sam nego u društvu sa bilo kim – rekao je Tomić te dodao da vjeruje da će Faćo biti vrlo brzo na slobodi.

25' - Ako mu produže pritvor, žalit ćemo se Kantonalnom, a onda i Ustavnom sudu BiH.

