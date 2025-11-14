Munjiću i ostalima mjere zabrane: Direktoru FUP-a zabranjeno obavljanje dužnosti, ne smije ući u zgradu FUP-a

Vrhovni sud FBIH prihvatio je prijedlog POSKOK-a i odredio mjere zabrane v.d. direktoru FUP-a Vahidinu Munjiću, šefici kabineta premijera FBiH Arijani Huseinović-Ajanović, direktoru Policijske akademije FMUP-a Ervinu Mušinoviću i inspektoru FUP-a Muhamedu Ohranoviću, saznaje portal "Avaza".

Munjiću je zabranjeno obavljanje dužnosti direktora FUP-a, kao i ulazak u zgradu FUP-a, Vlade FBiH te sastajanje sa svjedocima, među kojima je i ministar Ramo Isak.

Podsjećamo, oni su osumnjičeni u aferi "Spengavanje", koja je pokrenuta nakon što su se u medijima pojavile prepiske o spornim zapošljavanjima, a u kojima je bio i premijer Nermin Nikšić.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe, a očekuje se da to advokati osumnjičenih urade naredne sedmice.