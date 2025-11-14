Sve veći broj pasa lutalica na ulicama Kaknja: Zakon se ne provodi, inspekcije ne rade svoj posao

U mnogim gradovima Bosne i Hercegovine problem pasa lutalica već godinama izaziva zabrinutost građana. Napadi, strah i nesigurnost na ulicama samo su jedna strana priče – druga je nebriga, izostanak zakonske kontrole i nedostatak sistemskog rješenja. Gradovi poput Tuzle, Zenice, Goražda itd. suočavaju se s istim izazovima, a situacija nije ništa bolja ni u Kaknju, gdje broj pasa na ulicama, prema riječima aktivista, raste iz godine u godinu.

Predsjednica i osnivačica Udruženja za zaštitu životinja "Skitnica" iz Kaknja Saida Husagić, za „Dnevni avaz“ govorila je o uzrocima, posljedicama i mogućim rješenjima problema koji, kako kaže, traje godinama i ne pokazuje znakove poboljšanja.

- Promjena situacije posljednjih godina ovisi o mnogim faktorima, nažalost, broj lagano raste iz godine u godinu. Dok mi kao udruženje jednog psa udomimo, negdje se rodi deset beba i izbaci na ulicu - kaže Husagić.

Ističe da problem pasa lutalica u Kaknju nema samo jedan uzrok, već više njih.

- Prije svega, osnovno je da se psi godinama masovno izbacuju od neodgovornih vlasnika – dakle, svijest i edukacija stanovnika Kaknja su gotovo na nikakvom nivou. Jako mali broj vlasnika se može nazvati odgovornim, da im psi imaju čip, vakcine, pasoš te da su sterilisani ili kastrirani - objašnjava ona.

Kako dodaje, situaciju dodatno pogoršavaju i vlasnički psi koji se slobodno kreću po naseljima.

- Kada se radi o mužjacima, oni se pare s uličnim ženkama i tako vlasnički psi doprinose novom broju pasa na ulici. Ima i jedan specifičan bosanski fenomen – kombi psi. Godinama je poznata praksa da se iz lokalnih općina dovoze psi i samo puštaju u kasne noćne sate. Onda mi aktivisti ujutro ugledamo nove, zbunjene i uglavnom agresivne pse koji se moraju boriti s ovima koji su već tu, za svoju novu teritoriju – ističe Husagić.

Prema njenim riječima, lokalne vlasti su dužne provoditi mjere masovne sterilizacije i po zakonu osigurati skloništa i azile, ali to se ne dešava.

- Nažalost, zakon se ne provodi, a vjerujemo da bi kažnjavanje za neodgovorno vlasništvo moglo imati uticaj na smanjenje broja pasa lutalica - kaže Husagić.

Ozbiljni propusti

Govoreći o saradnji s lokalnom zajednicom, Husagić kaže da su se u početku suočili s brojnim preprekama.

- Nismo bili posebno podržani, nismo shvaćeni ozbiljno i bilo je jako teško samostalno doći do nekih rezultata. Ipak, izborili smo se za donacije – što od lokalnih firmi, što kroz finansirane projekte na koje smo se prijavljivali.



