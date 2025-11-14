Međunarodnom konferencijom "Mir kao temelj, evropske integracije kao budućnost Bosne i Hercegovine" večeras je u Sarajevu obilježeno 30 godina postojanja i rada Panevropske Unije Bosne i Hercegovine (PEUBiH)

Predsjednik PEUBiH akademik Franjo Topić istakao je u uvodnom obraćanju da mir nije sve ali da je bez mira sve ništa, podsjetivši na brojna svjetska žarišta koja postoje u ovom trenutku.

Istakao je važnost odgajanja mladih za mir jer je lako zlo raditi, što smo nažalost vidjeli i još uvijek vidimo i kod nas jer još osjećamo posljedice rata.

Uloga OHR-a

Potpredsjednik PEU BiH akademik Mirko Pejanović naveo je da je BiH postkonfliktno, postsocijalističko i siromašno društvo koje je tokom rata pretrpilo razaranje privrede i infrastrukture i da ono teško može dovesti do kraja proces pregovora sa EU bez pomoći institucija Unije i međunarodne zajednice kroz OHR.

Dodao je da je da je OHR neka vrsta vrhovnog tumača Dejtonskog sporazuma, a budući da i dalje imamo osporavanja tog sporazuma OHR je neophodan za BiH u narednim decenijama sve dok se zemlja ne približi članstvu u EU i NATO-u.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović rekao je da se na ovako važnu godišnjicu Dejtonskog sporazuma mnogi pitaju kako će BiH izgledati za 30 godina te izrazio nadu da će tada biti punopravna članica NATO-a i EU.

U nastavku je rekao da se nada da će BiH tada biti reformisana, sa evropskim standardima ugrađenim u novom ustavu kako bismo garantirali punu ravnopravnost svakog građanina bez obzira na etničko, vjersko ili bilo koje drugo opredjeljenje.

Otključavanje potencijala BiH

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Ričard Holcapl naglasio je da je politička volja ključ za otključavanje potencijala BiH - volja da se provede reforma, volja da se vjeruje u BiH jednako snažno kao što mnogi još uvijek vjeruju u Federaciju ili RS.

Vraćajući se na temu konferencije, Holcapl je potcrtao važnost političke volje da se napreduje na putu ka evropskim integracijama, jer je to ono što građani BiH žele.

Potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović poručio je da Bosna i Hercegovina ima dušu, smisao i budućnost i da će sigurno uspjeti ako je budemo gradili na vrijednostima poštovanja, solidarnosti i evropskih principa.

Drugi potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo zaključio je da je mir temelj a evropske integracije naša budućnost, jer bez mira nema napretka a bez integracija nema sigurnosti te da je na nama da to dvoje spojimo mudro, hrabro i odgovorno u ime građana koji žele živjeti u uređenoj, pravednoj i evropskoj BiH.