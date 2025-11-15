Pašić: U KS-u za deset mjeseci 2025. više od 100 optužnica i 80 presuda za nasilje u porodici

Nasilje u porodici predstavlja jedan od najozbiljnijih društvenih problema, o čemu svjedoči i činjenica da je u Kantonu Sarajevo te u cijeloj Federaciji BiH zabilježen porast broja ovog krivičnog djela. O tome kako se Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo (KS) suočava s ovim izazovom, koji su glavni ciljevi u radu na predmetima nasilja u porodici te kako se pruža zaštita žrtvama, u intervjuu za Fenu govorila je vršiteljica dužnosti zamjenice glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS Maja Pašić.

Krivično djelo nasilja u porodici, kako je pojasnila, obuhvata radnje koje predstavljaju napad na fizički i psihički status te mir žrtava. Takve radnje mogu imati različite oblike, od fizičkog i verbalnog nasilja, pa sve do radnji koje su usmjerene ka ekonomskom nasilju.

Kada je riječ o trenutnoj situaciji u vezi s krivičnim djelom nasilje u porodici u Kantonu Sarajevo, istakla je da postoji tendencija povećanja broja izvršenja ovog krivičnog djela, ne samo u ovom kantonu, već i u cijeloj Federaciji BiH.

Na pitanje koji su glavni ciljevi Kantonalnog tužilaštva KS u radu na predmetima nasilja u porodici te na koji način se ostvaruju u praksi, Pašić je odgovorila da su to identifikacija počinilaca ovog krivičnog djela, zatim dokumentiranje krivičnog djela u što većoj i boljoj mjeri, optuženje izvršilaca, njihovo izvođenje pred sud te, u konačnici, adekvatno kažnjavanje.

Kao poseban cilj istakla je zaštitu žrtava nasilja u porodici, napominjući da se taj cilj ostvaruje kroz cijeli tok krivičnog postupka, počevši od saslušanja žrtava u svojstvu svjedoka.

- Saslušanjima pristupamo na vrlo obazriv način, uz poštivanje svih prava oštećenih koje jamči Zakon o krivičnom postupku FBiH. Posebno smo obazrivi kada je u pitanju dijete ili maloljetnik kao svjedok krivičnog postupka, gdje se saslušavaju na poseban način, u skladu sa zakonom koji se odnosi na položaj djeteta i maloljetnika u krivičnom postupku. To podrazumijeva pomoć psihologa, gdje psiholog može napraviti pauzu prilikom saslušanja te prilagoditi pitanja uzrastu djeteta, odnosno maloljetnika - pojasnila je Pašić.

Napomenula je da se djeca smatraju žrtvama nasilja u porodici, čak i ako su samo prisustvovala radnjama nasilja.

- To znači da ovo krivično djelo ne mora biti direktno izvršeno nad njima, dovoljno je da su bili posmatrači - dodala je.

Naglasila je da su svjesni da se iza svakog krivičnog postupka i svake prijave nasilja u porodici krije priča o stvarnoj ljudskoj patnji i traumi koja stoji iza tog djela. Upravo to je, kaže, razlog zbog kojeg svakom takvom predmetu u ovom Tužilaštvu prilaze na individualan način.

Kada je u pitanju zaštita žrtava, v.d. zamjenice glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS istakla je da zaštitne mjere, odnosno mjere zabrane koje sud izriče po prijedlogu tužilaštva, trebaju omogućiti stvaranje sigurne sredine u kojoj svjedoci bez bilo kakvog uplitanja ili prisile mogu slobodno dati svoje iskaze te u miru čekati ishod krivičnog postupka.

Napomenula je da po Zakonu o krivičnom postupku FBiH, oštećeni imaju pravo da odbiju svjedočenje kada su pitanju bliski srodnici nasilnika, a to su roditelji, djeca ili supružnici.

- Upravo navedene mjere imaju za cilj da onemoguće bilo kakav uticaj nasilnika na ova lica u smislu stanja njihovih iskaza i odbijanja svjedočenja, što bi nama otežalo sam postupak - naglasila je.

Osvrnula se na i na mjeru pritvora koja, kaže, treba da omogući da se istraga i krivični postupak vrše na što objektivniji način, posebno kada je u pitanju prikupljanje dokaza subjektivne i materijalne prirode.



