Vahidin Munjić: Nekoliko stotina građana u Federaciji BiH bilo nezakonito prisluškivano

V.d. direktora FUP-a, Vahidin Munjić, kojem su izrečene mjere zabrane obavljanja funkcije, izazvao je pažnju javnosti šokantnim otkrićem da je nekoliko stotina građana u Federaciji BiH bilo nezakonito prisluškivano.

Munjić je prije dva dana (dan prije izricanja mjera zabrane) gostovao u Dnevniku D na FTV-u, gdje je govorio o istrazi koju protiv njega i drugih osoba provodi POSKOK, vezano za poruke iz njegovih telefona. Naglasio je da u tim porukama ne postoji krivično djelo, već da je cilj diskreditacija njega i FUP-a zbog prijave koju je podnio prije godinu dana.

Prijava se odnosi na nezakonitu upotrebu uređaja "Kečer", preko kojeg su navodno nelegalno prisluškivani brojni građani.

- Riječ je o uređaju koji se zove "Kečer", koji imitira mobilne uređaje i prati telefonske pozive. Po zakonu, svako prisluškivanje mora imati sudsku naredbu, ali u mnogim slučajevima takvih naredbi nije bilo. Nekoliko stotina građana je bilo prisluškivano - rekao je Munjić.

Policijski simulator bazne stanice "Kečer" ili “Hvatač” (IMSI Catcher) je uređaj za nadzor koji presreće mobilne komunikacije lažnim predstavljanjem legitimnog mobilnog tornja – bazne stanice. Kada se mobilni telefon poveže s obližnjom mrežom, Kečer prisiljava telefon da se spoji na lažnu baznu stanicu, hvatajući osjetljive podatke kao što su IMSI i IMEI.