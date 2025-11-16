Aljoša Čampara iz političke fotelje upravljao policijom i diktirao sadržaj dokumenata

Portal “Istraga” nastavio je sa objavljivanjem SMS poruka. Ovoga puta poruke pred tužioce - ako se proces ne zataška - šalju majstora političkih montaža Aljosu Čamparu.

Objavljujemo tekst “ Istrage” u cijelosti:

Prije nego što je Nermin Nikšić nametnut za premijera Federacije, trojica specijalaca Federalne uprave policije ostali su bez dozvole za pristup tajnim podacima. Adin Ćatić, Senad Kadić i Emir Druškić su, naime, bili u grupi pripadnika Specijalne jedinice FUP-a koji su u oktobru 2016. godine u Sarajevu čuvali jednog od najvećih narko bosova na svijetu – Edina Gačanina Tita. No, dolaskom Nikšića na vlast, na poziciju v.d. direktora FUP-a instaliran je Vahidin Munjić, policajac koji je sve vrijeme, po uputama bivšeg ministra FMUP-a Aljoše Čampare prikrivao dokaze o povezanosti pripadnika FUP-a sa narko kartelom. Nikšić je nametnut u aprilu 2023. godine. U avgustu iste godine službenici FMUP-a i FUP-a pokreću preceduru da se specijalcima koji su čuvali Tita ukinu sigurnosne smetnje. Ervin Mušinović je u tom trenutku obavljao funkciju savjetnika Rame Isaka, ministra unutrašnjih poslova FBiH koji je naslijedio Aljošu Čamparu.

Vratiti dozvole

Ervin Mušinović, 12. 8. 2023. 14:45:31 : “Treba poslati za Druškića, Ćatića i Kadića da im se vrate dozvole”

Vahidin Munjić, 12.8. 2023., 14: 45:57 : “Ok”

Ervin Mušinović, 12. 8. 2023, 14:46:21 “Hoćeš da se čujem s Munibom i Darkom iz Ministarstva sigurnosti BIH da vidim kako ide”

Vahidin Munjić, 12.8. 2023., 14:47:01: “Može”

Ervin Mušinović, 12. 8. 2023, 14:53:21 “Neka ti donesu spis i izvjestaj od OSA za Druškica, Ćatica i Kadića, pa ću otići kod Muniba s tim”.

Munib o kojem govore Ervin Mušinović i Vahidin Munjić preziva se Isaković. On je u tom trenutku obavljao dužnost službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH koji je nadležan za sigurnosne provjere. Upravo tog Muniba Isakovića, preko kojeg je Ervin Mušinović pokušavao skinuti sigurnosne smetnje specijalcima koji su čuvali Tita, Vlada Federacije BiH sa Nerminom Nikšićem na čelu imenovala je za direktora KPZ Sarajevo. Sve su, ponovo, dogovarali Vahidin Munjić i šefica Kabineta Nermina Nikšića Arijana Huseinović-Ajanović.

Arijana Huseinović-Ajanović 21.9. 2023 12:18:10 : “A ovog Isakovića guram”

Vahidin Munjić, 21.9. 2023 12:38:53 “Ok, hvala”

Arijana Huseinović-Ajanović 21.9. 2023 13:56:39 “Ima li Isaković Munib beneficirani radni staz. Treba mi ta info za KPZ Sa”

Vahidin Munjić, 21.9. 2023 13:58:15 “Nema, on je državni službenik, šef Odsjeka u Sektoru za zastitu tajnih podataka Min sigurnosti BiH”

Arijana Huseinović-Ajanović 21.9. 2023. 13:59:03 “A bi li on to htio? Evo pricam sa min.pravde. Iz Zenice, a za KPZ Sarajevo, tu on dolazi svakako?”

Vahidin Munjić, 21.9. 2023. 14:01:19 “On ima stan u Sarajevu, tako da to nije problem”

Arijana Huseinović-Ajanović 21. 9. 2023. 14:06:45 “Važi. Valjda hoće čovjek. Da ga predlozimo,onda”

Vahidin Munjić, 21.9. 2023. 14:35:04: “Predloži obavezno“.

I predložila je. Vlada Federacije BiH je sedam dana kasnije imenovala Muniba Isakovića za direktora KPZ-a Sarajevo.

Rješenje o postavljenju Muniba Isakovića potpisao je federalni premijer Nermin Nikšić. Poruke pronađene u telefonu Vahidina Munjića dokazuju da je Isakovićevo imenovanje dogovoreno sa Arijanom Huseinović-Ajanović, šeficom kabineta Nermina Nikšića. No, vratimo se specijalcima. Šef Specijalne jedinice FUP-a Mustafa Selmanović 6. septembra 2023. godine šalje poruku Vahidinu Munjiću u vezi sa jednim od trojice specijalaca koji su, po Selmanovićevom naređenju, čuvali Edina Gačanina Tita.

Nema nikakav dodir

“Molim te, ostavi mi Druškića, ovo sto sam predložio. Kod nas nema nikakav dodir sa dokumentima koji imaju stepen tajnosti, a treba mi za rad sa novim pripadnicima. Ubjedljivo je najbolji specijalac”, napisao je Mustafa Selmanović koji će, također, biti uhapšen u okviru akcije Black Tie nekoliko mjeseci kasnije.

Kćerka šefa Specijalne policije FUP-a Mustafe Selmanović ove se sedmice pojavila na ročištu za određivanje mjera zabrane Munjiću, Mušinoviću i Arijani Huseinović-Ajanović. Alena Begović se pojavila u svojstvu braniteljice Vahidina Munjića. Inače, Selmanovića, Mušinovića i Munjića godinama je kontrolirao Aljoša Čampara. Evo kako je Čampara u aprilu 2024, godine, nekoliko dana prije akcije Black Tie naređivao Munjiću šta da poduzme. Čampara je u tom trenutku bio samo kantonalni zastupnik, odnosno delegat u Domu naroda FBiH i nije imao nikakve formalne veze sa FMUP-om, odnosno FUP-om.

Aljoša Čampara, 19. april 2024 22:33:33: “Ovako prije nego odeš bi morali uraditi slijedeće:

1. Čim dođeš nađii izvještaj o provedenoj istrazi jedinice za profesionalne standarde o ovom predmetu sa svim mogucim prilozima.

2. Zovni odmah Ervina koji ce na osnovu toga doraditi akt koji smo pripremili.

3. Ervin će potom sa svog stika isprintati na tvom memorandumu odgovor ovaj koji ćeš potpisati i opečatiti i sve priloge će ti iskopirati neko sposoban, a Mirela ili Ervin će provjeriti jesu li svi prilozi iz akta na broju.

4. Otpremit ces taj akt potom sa prilozima tužiocu.Dalje:

1. Posalji pismeno akt u ponedjeljak Jedinici za profesionalne standarde i drugim organizacionim jedinicama da ti dostave akt koji objavljuje Avdo, broj tacan navesti. Traziti da ukoliko su u posjedu, dostave ti kopiju akta potpisanog od strane tadasnjeg rukovodioca Ensada Kormana i sa pecatom. Jer ovo sto su ti sada dostavili je dokument koji nije potpisan, nije opecacen i skinut je sa portala Istraga.ba jer je prekriven JMBG bas kao kod Avde na Istrazi. Rok za dostavu im daj dva dana. Dakle do srijede. Mirela i Ervin ti mogu sve pomoci.

2. Mujica ce ti donijeti potpisanu sluzbenu zabiljesku koju potom treba proslijediti UDT-u i Kajganicu.

3. Provjeri nam tacno koji dan je Bešlija zatrazio odsustvo zbog svjedocenja da znamo kad ide

Kratka identifikacija – Mirela je Mirela Bubalo, tada savjetnica ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Ervin je Ervin Mušinović, tada savjetnik ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka. Mujica je Mustafa Selmanović, šef Specijalne policije FUP-a. Bešlija je inspektor FUP-a Ibro Bešlija koji je jedan od svjedoka u predmetu Black Tie - piše Istraga.ba.