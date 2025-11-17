Rasprava o budžetu podijelila Trojku: SDP jedini glasao za hitnu proceduru, SDA morala spasiti situaciju

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojena je hitna procedura raspravljanja o budžetu.

Za ovakav prijedlog, koji je uputilo Ministarstvo finansija, glasalo je 19 poslanika, 13 je bilo protiv, a osam je bilo suzdržanih.

Interesantno je da se Trojka podijelila oko glasanja za budžet. Tako su SDP, SNSD, HDZ BiH i DF glasali za raspravu po hitnoj proceduri, Naša stranka, NiP, NES, Naprijed, BHI KF i opozicija iz RS su bili protiv, a poslanici SDA suzdržani.

U Predstavničkom dom PSBiH glas suzdržan ne znači isto što i glas protiv. Ukoliko ste suzdržani, to podrazumijeva da ste izuzeti iz glasanja, a samim time je potrebno manje glasova za da bi prijedlog prošao. Da su zastupnici SDA bili protiv, ovaj prijedlog ne prošao.

Podsjećamo, budžet je predložen u visini od 1,5 milijardi KM, no u njemu nisu predviđena sredstva za BHRT i institucije kulture.