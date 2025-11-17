Svečano otvoren Cvijet Srebrenice u Njujorku, Subašić: Ovo je dokaz da nas ne mogu uništiti

U blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku svečano je otkriven "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida nad Bošnjacima počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini.

Svečanoj ceremoniji otkrivanja spomenika prisustvovale su brojne svjetske delegacije, a svečano su ga otvorili članovi Predsjedništva Denis Bećirović, Željko Komšić, predstavnica Majki Srebrenice Munira Subašić i zamjenik generalnog sekretara UN-a.

"Cvijet Srebrenice", umjetnika Adina Hebiba, od večeras nalazi se u bašti UN-a u blizini spomenika indijskom lideru Mahatmi Gandhiju, Berlinskom zidu, ali i Augustinčićevog "Konjanika", kojeg je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito poklonio Ujedinjenim nacijama prije skoro 60 godina.

Munira Subašić se obratila u ime hiljada majki kojim su ubijeni muževi i djeca.

- Zahvaljujem se predsjedavajućem Predsjedništva Željku Komšiću, članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću, ambasadoru Zlatku Lagumdžiji, ministru za boračka pitanja FBiH Nedžadu Lokmiću, potpredsjedniku Federacije, mojoj Duški. Posebno se želim zahvaliti svima koji su zaslužni da ovaj spomenik bude ovdje. Dini, Mirsadu, Džuli koja je prva uradila projekat za ovaj spomenik, Senadu, Islamskoj zajednici BiH. Najviše će se morati zahvaliti Muratu Tahiroviću, Muniri Subašić i drugim majkama koje su 2017. godina zatražile da ovaj spomenik bude ovdje. Ovaj spomenik će govoriti o nevino ubijenim, bit će opomena za budućnost - rekla je Subašić.

Dodala je da su djeca nevino ubijena.

- Zelena boja imaju dva značenja, jedno je da se muslimani prekrivaju njom kad budu ubijeni, a ona je i simbol života - trava, lišće... I naša djeca bi voljela da su živa, ali ona su ubijena samo zato što su se drugačije zvali i zato što su muslimani. Ovaj cvijet je dokaz da smo živi i da nas ne mogu uništiti. Želimo da zločinci izađu pred lice pravde. S ovim cvijetom smo pobijedili i svjetsku i domaću politiku. Pozivam Evropu i svijet da prate nas majke. Niko ne može reći da je normalno da je religija razlog ubijanja, pozivam ljude da se ne dijelimo, razlike su dobre, podjele nisu. Hvala što ste me slušali, ovaj cvijet je mene zadovoljio. Ovaj Cvijet pripada svim Bosancima i Hercegovcima, hvala generalnom sekretaru - zaključila je.