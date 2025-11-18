Šeranić: Zdravsteni radnici neće imati problema prilikom odlaska u penziju

Republika Srpska je putem kreditnog zaduženja kod Svjetske banke obezbijedila 75 miliona maraka za izmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova u RS, rekao je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić.

- Mi smo već pokrenuli procedure kada je u pitanju Svjetska banka. Prvi zadatak koji sam ja dobio jeste da se iznađu ova sredstva. Moramo ovim ljudima stvoriti uslove da mogu da fumkcinišu nesmetano - rekao je Amidžić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić kaže da će ovim sredstvima biti izmirena dugovanja po osnovu poreza i doprinosa zdravstvenih ustanova.

- Zdravstveni radnici neće imati nikakvih problema prilikom odlaska u penziju. Zahtjevamo od direktora da budu odgovorni po ovom pitanju. Već na raspolaganju imamo 20 miliona maraka, koje ćemo potrošiti na pet institucija. Prošle godine smo potrošili 51 milion za domove zdravlja u RS - rekao je Šeranić.

Ministrica finansija Zora Vidović podsjeća da su dugovanja nastala prije 2020. godine.

- Nije normalno i nije prirodno da zdravstveni radnici nema osiguranje. Nakon 2020. godine uplaćuju se redovno sredstva za doprinose zdravstvenim radnicima. Više niko nema razloga da te obaveze ne plaća - dodala je Vidović.

Kreditno zaduženje vraćat će Vlada RS.