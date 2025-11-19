Azil za pse JKP "Glog" iz Hreše odabran za zbrinjavanje pasa lutalica u Goraždu

Grad Goražde okončao je proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača u vezi sa zbrinjavanjem pasa lutalica - potvrdio je gradonačelnik Ernest Imamović.

Precizirao je da je odabran azil za pse kojim rukovodi JKP Glog iz Hreše uz napomenu da se čeka mišljenje pravobranioca, nakon čega bi trebao biti potpisan i okvirni sporazum na dvije godine.

- To podrazumijeva da će psi na ulicama Goražda biti trajno zbrinuti i ta problematika nadam se da više nikada neće doći u fokus. Ovo je velika lekcija nakon dječaka Ajnura i svega što je prije svega pretrpjela porodica i nećemo se više dovesti u to stanje. Prvenstveno je interes da se psi s ulice humano uklone. Glog je bio jedini ponuđač na tenderu, a za posao koji bi trebali obavljati naredne dvije godine biće izdvojeno više od 200.000 KM - naveo je Imamović.

Dodao je da je firma prihvatila i klauzulu koja je bila sporna u prethodnoj ugovornoj proceduri, a koja se odnosi na troškove po eventualnim tužbama zbog ugriza pasa lutalica.

Po riječima Imamovića, ugovor s odabranim ponuđačem trebao bi biti potpisan u ovoj sedmici.