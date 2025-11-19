Bećirović sa Berbok: Dejtonski mirovni sporazum nije švedski sto

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je u sjedištu Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku (New Yorku) s predsjednicom Generalne skupštine UN-a Analenom Berbok (Annalenom Baerbock).

Sastanku je prisustvovao šef stalne misije Bosne i Hercegovine pri UN-u, ambasador Zlatko Lagumdžija.

Bećirović je informirao predsjednicu Generalne skupštine UN-a o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji. Tom prilikom je rekao da destruktivno antidejtonsko djelovanje još nije zaustavljeno. U tom smislu naglasio je važnost uloge visokog predstavnika u očuvanju mira i stabilnosti. Bilo kakvi prijedlozi koji bi slabili dejtonsku poziciju i ulogu OHR-a su apsolutno neprihvatljivi za Bosnu i Hercegovinu. Dejtonski mirovni sporazum nije švedski sto s kojeg se može uzimati samo ono što neko želi. To je cjelovit mirovni i međunarodni sporazum, koji se mora dosljedno provoditi.

Zahvala UN-u

Član Predsjedništva BiH se zahvalio Generalnoj skupštini UN-a na usvajanju Rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici koju je Generalna skupština UN-a usvojila u maju 2024. godine.

Bećirović je ukazao na historijski značaj postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice. Spomenici o genocidima u Bosni i Hercegovini i Ruandi su trajna opomena čovječanstvu da u budućnosti puno snažnije radi na prevenciji novih zločina i genocida. Spomenik Cvijet Srebrenice je u funkciji širenja istine i edukacije budućih naraštaja o zločinačkim politikama i ideologijama koji dovode do genocida.

Širenje istine

Bećirović je zahvalio predsjednici Berbok na njenoj snažnoj ulozi u širenju istine o počinjenom genocidu u i oko Srebrenice. Podsjetio je da Bosna i Hercegovina veoma cijeni njenu ulogu i kao ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, jer je svojim konkretnim i principijelnim djelovanjem pomogla u širenju istine ali i u zaštiti nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka je ocijenjeno i da Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u radu Generalne skupštine UN-a, te da u globalnim i regionalnim procesima doprinosi zaštiti univerzalnih vrijednosti, multilateralizma, ljudskih prava i međunarodnog prava.

Također, napominjemo da je ovo šesti sastanak člana Predsjedništva BiH u sjedištu UN-a s predsjednicima Generalne skupštine UN-a. Osim susreta s predsjednicima Generalne skupštine UN-a, Bećirović se pet puta sastao s generalnim sekretarom UN-a.