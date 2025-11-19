Tri decenije od avionske tragedije u Cazinu otkrivena spomen-ploča ubijenom dječaku

Trideset godina nakon što se agresorski borbeni avion obrušio na stambenu zgradu u cazinskom naselju Mala Lisa, u kojoj je poginuo dvanaestogodišnji Sabahudin Dino Semanić, a devet civila teško ranjeno, Cazin se danas ponovo okupio na mjestu tragedije – ovaj put da bi obilježio, zapamtio i opomenuo.
Ispred zgrade je otkrivena spomen-ploča posvećena dječaku čiji je kratki život nasilno prekinut jednog ljetnog dana 1994. godine.
Na mjestu događaja okupili su se porodice stradalih, predstavnici lokalnih vlasti i građani, a gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević poručio je da se sjećanje na ubijenu djecu ne smije dopustiti da izblijedi.
- Ovo je mjesto na kojem je jedan nevini dječak izgubio život. Sjećanje na Sabahudina i svu djecu stradalu u agresiji na Bosnu i Hercegovinu je naša moralna obaveza. Današnje otkrivanje spomen-ploče nije samo čin pijeteta – to je poruka generacijama koje dolaze da znaju koliko su mir i sloboda krhki i koliko je važno čuvati ih - izjavio je Ogrešević.
Avion koji se 1994. godine srušio na zgradu izazvao je snažnu eksploziju, nakon koje je deset stanova potpuno izgorjelo i bilo uništeno. Ali, kako ističu Cazinjanima dobro poznati svjedoci tog vremena, najveći ožiljak nije materijalni, nego gubitak dvanaestogodišnjeg dječaka.
Gradonačelnik Ogrešević naglasio je da je u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu život izgubio ogroman broj djece, a neka od njih stradala su na najokrutnije načine, o čemu se i danas otkrivaju novi, potresni detalji.
- Uvjeren sam da je Sabahudin pronašao svoje mjesto u džennetu, skupa sa svojim roditeljima. A oni koji su ubijali djecu, ma gdje bili, moraju znati da ih pravda kad-tad stigne. Na nama je da sačuvamo svaku priču i svako ime, jer djeca Cazina i cijele zemlje moraju znati šta se ovdje dogodilo i kako se zlo jednom može vratiti ako ga ne pamtimo - poručio je Ogrešević.
Obilježavanje godišnjice završeno je učenjem dove i tišinom koja je ispunila prostor ispred zgrade – tišinom koja govori više od riječi.