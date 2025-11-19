Tri decenije od avionske tragedije u Cazinu otkrivena spomen-ploča ubijenom dječaku

Trideset godina nakon što se agresorski borbeni avion obrušio na stambenu zgradu u cazinskom naselju Mala Lisa, u kojoj je poginuo dvanaestogodišnji Sabahudin Dino Semanić, a devet civila teško ranjeno, Cazin se danas ponovo okupio na mjestu tragedije – ovaj put da bi obilježio, zapamtio i opomenuo.

Ispred zgrade je otkrivena spomen-ploča posvećena dječaku čiji je kratki život nasilno prekinut jednog ljetnog dana 1994. godine.

Na mjestu događaja okupili su se porodice stradalih, predstavnici lokalnih vlasti i građani, a gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević poručio je da se sjećanje na ubijenu djecu ne smije dopustiti da izblijedi.

- Ovo je mjesto na kojem je jedan nevini dječak izgubio život. Sjećanje na Sabahudina i svu djecu stradalu u agresiji na Bosnu i Hercegovinu je naša moralna obaveza. Današnje otkrivanje spomen-ploče nije samo čin pijeteta – to je poruka generacijama koje dolaze da znaju koliko su mir i sloboda krhki i koliko je važno čuvati ih - izjavio je Ogrešević.