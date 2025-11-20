Anketa / Šta vam znači Dejtonski sporazum?

Na sutrašnji dan je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, a on je ratificiran 14. decembra 1995. godine u Parizu

21. novembra 1995. godine u Dejtonu. AP Photo/Joe Marquette, File

S. S.

20.11.2025

Na sutrašnji dan bit će 30 godina od trenutka kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, koji je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini.

On je ratificiran 14. decembra 1995. godine u Parizu, a i dan danas izaziva mnogobrojne polemike. Neki ga nazivaju "luđačkom košuljom", drugi se paušalno pozivaju na "izvorni Dejton", kada im to odgovara, u drugim segmentima to ignorišu, dok treći također selektivno pozivaju na njegovo poštivanje.

Pitamo naše čitatelje šta za njih znači Dejtonski mirovni sporazum?

# DEJTONSKI SPORAZUM
# BIH
