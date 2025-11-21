U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Amerikanci preuzimaju interkonekciju

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Amerikanci preuzimaju interkonekciju.

Svi učesnici saglasni da izgradnju treba početi što prije, naveli iz Ambasade SAD. Vrlo pozitivno razmišljanje, rekao Čović.

Čitajte o preokretu uz velike ustupke. Zelenski popušta, ide Trampov plan?

Donosimo i temu o tome šta su radili načelnik, premijer...Političari se zabavljali po Njujorku.

"Avaz" saznaje o novom stravičnom slučaju u Tuzli. Dvojica mladića su silovali dječaka.

Uprkos rješenju inspekcije, Zenička bolnica ne želi preuzeti materijal.

Akademik Mirko Pejanović: Temelj izgradnje institucija države.

Ne zaboravite na našu sportsku rubriku. Zmajevi igraju protiv Velsa u polufinalu. Pobjeda je neizvjesna.

Na stranama "Crne hronike" čitajte o novim detaljima pljačke zlatare u Kalesiji. Poznato ko su razbojnici.

Svakako ne zaboravite na naš poklon prilog "tv extra" koji donosimo danas, gdje možete pročitati brojne zanimljive teme iz svijeta showbiza, muzike, filma.

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