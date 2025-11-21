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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Amerikanci preuzimaju interkonekciju

Svi učesnici saglasni da izgradnju treba početi što prije, naveli iz Ambasade SAD. Vrlo pozitivno razmišljanje, rekao Čović

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

21.11.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Amerikanci preuzimaju interkonekciju.

Svi učesnici saglasni da izgradnju treba početi što prije, naveli iz Ambasade SAD. Vrlo pozitivno razmišljanje, rekao Čović.

Čitajte o preokretu uz velike ustupke. Zelenski popušta, ide Trampov plan?

Donosimo i temu o tome šta su radili načelnik, premijer...Političari se zabavljali po Njujorku.

"Avaz" saznaje o novom stravičnom slučaju u Tuzli. Dvojica mladića su silovali dječaka.

Uprkos rješenju inspekcije, Zenička bolnica ne želi preuzeti materijal.

Akademik Mirko Pejanović: Temelj izgradnje institucija države.

Ne zaboravite na našu sportsku rubriku. Zmajevi igraju protiv Velsa u polufinalu. Pobjeda je neizvjesna.

Na stranama "Crne hronike" čitajte o novim detaljima pljačke zlatare u Kalesiji. Poznato ko su razbojnici.

Svakako ne zaboravite na naš poklon prilog "tv extra" koji donosimo danas, gdje možete pročitati brojne zanimljive teme iz svijeta showbiza, muzike, filma.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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