Duško Tomić: Kraći je prijedlog za pritvor kod višestrukih ubica nego kod Amira Pašića Faće

- Danas smo pokušali uvjeritiSud da se Faćo pusti iz pritvora i da se brani sa slobode, uz sve mjere koje Zakon predviđa. Međutim, 24 stranice prijedloga za produženje pritvora pokazuju da se cijeli aparat podigao na noge da Faćo ostane što duže iza rešetaka. Branim ljude koji su optuženi za 100 ubistava - ali ovakav prijedlog za pritvor nikada nisam vidio. Nikada. Ambijent u sudnici i način na koji je članica vijeća postavila pitanja jasno ukazuju da oni imaju unaprijed presuđenu stvar - kazao je Tomić.

Tomić kaže da najviše prostora u tom prijedlogu zauzimaju izjave Rame Isaka.

- Klasična zamjena teza. Oni koji nas 30 godina udaraju po glavi i po džepu, sad su odjednom da čovjeka hrabrost, koji je svoju hrabrost pokazao ’92 u odbrani Sarajeva, pobjeći ako ga puste. Gdje to da bježi? U Hrvatsku? U Srbiju? Pa on je i o jednim i o drugim govorio kao o zlu koje je došlo u Bosnu. Da hoće pobjeći - davno bi. A nije pobjegao ni ’92, kad su bili topovi, tenkovi i snajperi. Zašto bi sada? - kazao je Tomić.

Pozivam hrabre ljude da progovore

Tomić kaže kako izgleda da je veća opasnost kad te udaraju iz vlastitih redova, iz tvoje zemlje i tvog grada.

- Zato pozivam hrabre ljude da progovore. Nisam za prostote, ali Faćo je objasnio da mu je to ventil - čovjeku su pucali sa šest metaka, promašili ga, oni uhapse jednog, a s tim istim se poslije nagode na tri godine. Supruga onog koji je pucao u njega javno poziva sve koji imaju bilo kakve veze s Faćom da joj se jave, a sad imamo i Mirzu Vranj koja preko društvenih mreža traži snimke gdje je, kako kaže, ‘višestruko osuđivani nasilnik i kriminalac Faćo’ napada. A šta to znači? Faćo posljednji put osuđivan prije 20 godina - navodi Tomoć.

Tomić kaže kako nije smetalo da Faćo 1992. drži mitraljez i brani ovaj grad, da mu dajete oružje kad su drugi bježali.

- A danas smeta što je imao pištolj da spasi svoj život? I opet - i s tim pištoljem - drugi su u njega pucali. Iza svega ovoga stoji mnogo ozbiljnija pozadina nego što mislimo. Faćo izdržava ovo muški. On ne moli da ga puste iz pritvora - ja molim, jer će on tamo postajati sve veći junak. Ako sud bude imao sluha, pustiće ga da se brani sa slobode. Ako ne - neka znaju: samo će mu dići rejting. A njima - neka je sa srećom - poručio je advokat Tomić.