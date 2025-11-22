Doboj: Putevi prohodni, zimske službe na terenu

Putni pravci na području Doboja i Stanara su prohodni, a zimske službe od sinoć uklanjaju snijeg koji povremeno pada.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Dario Narić rekao je da je komunalno preduzeće "Progres" angažovalo mehanizaciju i da na putevima nema snijega, piše RTRS.

On je naveo da su na kritičnim tačkama djelovali posipnim materijalom, te da nema prijava o otežanom kretanju u mjesnim zajednicama.

Iz Opštinske uprave Stanari saopšteno je da je zimska službe od sinoć na terenu i da aktivno radi na čišćenju snijega na svim prioritetnim putnim pravcima.

Prati se razvoj vremenskih uslova, a stanovništvo se poziva na strpljenje i opreznu vožnju.