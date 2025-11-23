MUP RS: U Laktašima žena prijavila da je neko glasao umjesto nje

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS saopćilo je da je do 16:00 sati evidentiran jedan incident na biračkim mjestima na području RS. Riječ je o slučaju iz Laktaša gdje je jedna žena prijavila da je neko glasao umjesto nje.
- Lice M.P. iz Laktaša je prijavila da na glasačkom mjestu u Laktašima nije mogla glasati, jer je već neko glasao u njeno ime. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka - kažu u MUP-u RS.
Iz MUP-a RS podsjećaju da, zbog održavanja prijevremenih izbora, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Republike Srpske (referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMBG, uključujući akviziciju) rade danas, 23. novembra do 19,00 sati.
Ministarstvo je također preduzelo sigurnosne mjere i izdalo određene zabrane.
- Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u RS u periodu od 00,00 sati dana 23.11.2025. godine do 06,00 sati dana 24.11.2025. godine. Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području RS, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, u periodu od 00,00 sati do 24,00 sata dana 23.11.2025. godine - podsjećaju iz MUP-a RS.