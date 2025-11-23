MUP RS: U Laktašima žena prijavila da je neko glasao umjesto nje

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS saopćilo je da je do 16:00 sati evidentiran jedan incident na biračkim mjestima na području RS. Riječ je o slučaju iz Laktaša gdje je jedna žena prijavila da je neko glasao umjesto nje.

- Lice M.P. iz Laktaša je prijavila da na glasačkom mjestu u Laktašima nije mogla glasati, jer je već neko glasao u njeno ime. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka - kažu u MUP-u RS.