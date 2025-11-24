Sporni rezultati uz granicu sa Srbijom: Opozicija tvrdi da je došlo do "brutalne krađe"

Nakon što su jučer u bh. entitetu RS održani prijevremeni izbori, preliminarni rezultati sa više biračkih mjesta u Doboju i Zvorniku izazvali su burne reakcije. Pojavile su se ogromne razlike, a u korist kandidata vlasti Siniše Karana (SNSD), koji je u pojedinim selima uz granicu sa Srbijom zabilježio i do 98 posto glasova. Riječ je o selima Snagovo, Jasenice, Karakaj, Pađine, Skočić, Kiseljak i druga mjesta oko Zvornika, gdje su razlike između dva kandidata bile gotovo apsolutne, a u nekim slučajevima izlaznost je bila blizu 70 posto.

Podaci o broju glasova . CIK BiH Podaci o broju glasova . CIK BiH

Prema objavljenim podacima, u Doboju je situacija bila slična: u Pridjelu Donjem Karan je, prema rezultatima CIK-a, osvojio više od 92 posto glasova, dok je opozicioni kandidat Branko Blanuša ostao na osam posto. Slični procenti zabilježeni su i u Kožuhama, Osječanima Gornjim i drugim selima.

Podaci o broju glasova . CIK BiH Podaci o broju glasova . CIK BiH

Nakon objave ovih rezultata oglasio se lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji tvrdi da je riječ o "brutalnoj krađi glasova" i organizovanoj akciji manipulacije izbornom voljom građana. Navodi da je kašnjenje u objavi rezultata bilo posljedica "prepravljanja zapisnika, ubacivanja glasačkih listića i vještačkog uvećavanja razlika". Prema njegovim riječima, sela u okolini Doboja i Zvornika već godinama su prepoznata kao mjesta gdje se, kako tvrdi, sistematski prekrajaju izborni rezultati. - Nema teoretske mogućnosti da opozicioni kandidat pobijedi na gotovo svim mjestima gdje nema krađe, a da u pojedinim selima kandidat režima dobije 98 posto glasova - poručio je.

Podaci o broju glasova . CIK BiH Podaci o broju glasova . CIK BiH

Vukanović najvećim krivcima smatra pravosuđe, koje, kako ističe, nije sankcionisalo ranije slučajeve izborne krađe, kao i Centralnu izbornu komisiju BiH, koju optužuje da "prihvata sporne rezultate".