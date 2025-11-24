Strani mediji: Karanova pobjeda, Dodikova dominacija

Pobjedu Siniše Karana na prijevremenim predsjedničkim izborima u entitetu RS strani mediji snažno povezuju s utjecajem Milorada Dodika i političkom klimom u BiH. Izvještaji prikazuju Karanovu pobjedu ne samo kao rezultat izbornih procesa, nego kao dio šire političke slike manjeg bh. entiteta snažno obilježene Dodikovom ulogom.

Reuters piše: “Separatistički kandidat pobjeđuje na predsjedničkim izborima u bosanskom entitetu“. Britanska agencija navodi da je bliski saveznik separatističkog lidera RS Milorada Dodika pobijedio u tijesnoj utrci s opozicijskim kandidatom, naglašavajući političku napetost koja prati izbore.

-Saveznik separatističkog lidera bosanskih Srba Milorada Dodika poveo na izborima – objavila je američka novinska agencija Associated Press (AP).

AP dodaje da je Dodik proglasio pobjedu za Karana te žestoko kritizirao proces koji je doveo do njegova uklanjanja s predsjedničke funkcije. U nastavku AP prenosi i Karanovu izjavu: “Nastavit ćemo ondje gdje smo stali.“