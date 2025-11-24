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O SLICI U MANJEM ENTITETU

Strani mediji: Karanova pobjeda, Dodikova dominacija

Dodikova moć ostaje netaknuta i samo će rasti s vremenom, jer je on jednostavno svemoćan dok god vodi stranku, kaže Šoja, navodi “Le Monde”

Članak AP-a. Screenshot

I. Ćatić

24.11.2025

Pobjedu Siniše Karana na prijevremenim predsjedničkim izborima u entitetu RS strani mediji snažno povezuju s utjecajem Milorada Dodika i političkom klimom u BiH. Izvještaji prikazuju Karanovu pobjedu ne samo kao rezultat izbornih procesa, nego kao dio šire političke slike manjeg bh. entiteta snažno obilježene Dodikovom ulogom.

Reuters piše: “Separatistički kandidat pobjeđuje na predsjedničkim izborima u bosanskom entitetu“. Britanska agencija navodi da je bliski saveznik separatističkog lidera RS Milorada Dodika pobijedio u tijesnoj utrci s opozicijskim kandidatom, naglašavajući političku napetost koja prati izbore.

-Saveznik separatističkog lidera bosanskih Srba Milorada Dodika poveo na izborima – objavila je američka novinska agencija Associated Press (AP).

AP dodaje da je Dodik proglasio pobjedu za Karana te žestoko kritizirao proces koji je doveo do njegova uklanjanja s predsjedničke funkcije. U nastavku AP prenosi i Karanovu izjavu: “Nastavit ćemo ondje gdje smo stali.“

Francuski list “Le Monde” naslovio je svoj tekst: “Bosanski Srbi biraju saveznika smijenjenog lidera”.

List citira historičara i diplomatu Slobodana Šoju, koji ističe da među vodećim kandidatima nije bilo jasne „ideološke“ razlike te ih opisuje kao „nepopularne, sebične i neodgovorne“.

-Dodikova moć ostaje netaknuta i samo će rasti s vremenom, jer je on jednostavno svemoćan dok god vodi stranku – dodaje Šoja, navodi “Le Monde.”

Također, i italijanska novinska agencija ANSA istakla je za Karana da je “kandidat nacionalističkog lidera Milorada Dodika.”

# SINIŠA KARAN
# RS
# MILORAD DODIK
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