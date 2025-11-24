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PRIJEVREMENI IZBORI

Aleksandra Pandurević za "Avaz": Spremni smo doći pred CIK i spavati pred CIK-om dok se ne ponište izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima

Mi očekujemo od CIK-a BiH da poništi izbore u Doboju, Zvorniku i Laktašima, da imamo ponovljene izbore, kaže Pandurević

Aleksandra Pandurević. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

24.11.2025

Opozicione partije u RS, okupljenje oko zajedničkog kandidata za predsjednika entiteta Branka Blanuše, uputit će zvaničan zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BIH da poništi izbore u Zvorniku, Doboju i Laktašima. Potvrdila je to za „Avaz“ članica predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević. Sastanak na kojem se analiziraju preliminarni rezultati i dokumentiraju sve nelogičnosti i nepravilnosti je u toku.

- Mi očekujemo od CIK-a BiH da poništi izbore u Doboju, Zvorniku i Laktašima, da imamo ponovljene izbore. Sjetite se prošli put, na ponovljenim izborima u Doboju Sanja Vulić je ostala bez 18.000, a gradonačelnik Doboja bez 16.000 glasova. Od CIK-a BiH očekujemo da bude u službi građana, a ne u službi izbornih lopova. Spremni smo doći pred CIK, da spavamo pred CIK-om dok se ne ispune naši zahtjevi za ponavljanjem izbora. Odustati nećemo, borićemo se do kraja, jer profesor Blanuša je pobjednik izbora. Narod je rekao svoje. Tamo gdje su izbori bili pošteni pali su bastioni SNSD-a, poput Prijedora, u Hercegovini smo egal, Istočnom Sarajevu ... Jedino su sačuvali pljačkaške bastione koji se zovu Zvornik, Doboj i Laktaši. Ali pasti će i Zvornik, Doboj i Laktaši – kaže Pandurević.

Dokazi izbornih krađa, dodaje, mogu se vidjeti i letimičnim pregledom izbornih rezultata za ove ali i druge općine.

- Mi trenutno radimo te analize. Nelogično je da su na gradskim biračkim mjestima Karan i profesor Blanuša gotovo izjednačeni, a izlaznost je bila jako niska – oko 30 posto. A onda vidite prigradska naselja i sela, gdje je odziv od 60 do 70 posto i da Karan osvaja i do 90 posto glasova. Identičan je slučaj u Doboju. Dva biračka susjedna mjesta u školi, na jednom Karan ima 84, a na drugom 45 posto. Jasno je da su u pitanju klasične izborne krađe, a Doboj i Zvornik su šampioni. Jučer u 15 sati je bilo izrazito mala izlaznost u Zvorniku, a onda odjednom nagli skok i to upravo na seoskim biračkim mjestima, gdje su nakrali i dopisivali. U Laktašima ste vidjeli čuvene snimke, da su glasali i ljudi koji nisu tu. To su indikatori izborne krađe. Dakle, Milorad Dodik, da bi sačuvao vlast, počinio je novu izbornu krađu, ali mi ćemo se boriti i nećemo se zaustaviti – kaže Pandurević, te dodaje da se izborna krađa desila i u Bratuncu.

# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# PRIJEVREMENI IZBORI
# RS
# IZBORI 2025
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