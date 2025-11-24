Aleksandra Pandurević za "Avaz": Spremni smo doći pred CIK i spavati pred CIK-om dok se ne ponište izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima

Opozicione partije u RS, okupljenje oko zajedničkog kandidata za predsjednika entiteta Branka Blanuše, uputit će zvaničan zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BIH da poništi izbore u Zvorniku, Doboju i Laktašima. Potvrdila je to za „Avaz“ članica predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević. Sastanak na kojem se analiziraju preliminarni rezultati i dokumentiraju sve nelogičnosti i nepravilnosti je u toku.

- Mi očekujemo od CIK-a BiH da poništi izbore u Doboju, Zvorniku i Laktašima, da imamo ponovljene izbore. Sjetite se prošli put, na ponovljenim izborima u Doboju Sanja Vulić je ostala bez 18.000, a gradonačelnik Doboja bez 16.000 glasova. Od CIK-a BiH očekujemo da bude u službi građana, a ne u službi izbornih lopova. Spremni smo doći pred CIK, da spavamo pred CIK-om dok se ne ispune naši zahtjevi za ponavljanjem izbora. Odustati nećemo, borićemo se do kraja, jer profesor Blanuša je pobjednik izbora. Narod je rekao svoje. Tamo gdje su izbori bili pošteni pali su bastioni SNSD-a, poput Prijedora, u Hercegovini smo egal, Istočnom Sarajevu ... Jedino su sačuvali pljačkaške bastione koji se zovu Zvornik, Doboj i Laktaši. Ali pasti će i Zvornik, Doboj i Laktaši – kaže Pandurević.

Dokazi izbornih krađa, dodaje, mogu se vidjeti i letimičnim pregledom izbornih rezultata za ove ali i druge općine.