Politički analitičar Velizar Antić za “Avaz”: Rezultati izbora su potpuni poraz vlasti, ali ni opozicija ne može biti zadovoljna

Rezultati prijevremenih izbora za predsjednika predstavljaju potpuni poraz za vlast u Republici Srpskoj, ocjenjuje politički analitičar Velizar Antić. Osim toga, dodaje, na pojedinim biračkim mjestima kandidat SNSD-a ima više od 90 posto glasova građana, pa su optužbe za izbornu krađu veoma ozbiljne.

- Čak i da prihvatimo ovakve rezultate kao tačne oni predstavljaju veliki poraz za vlast. Vlast je izgubila podršku građana u nekim gradovima i opštinama koje su je tradicionalno podržavale, dok se u pojedinim sredinama kandidat opozicije po broju glasova potpuno približio kandidatu vladajuće stranke. Ako znamo da je ovo bila apsolutno neravnopravna borba, jer je kandidat vlasti imao mnogo veću zastupljenost na javnom servisu i mnogo veću podršku u medijskoj promociji, ovi rezultati i jako mala razlika su jasan znak da pada podrška vladajućoj koaliciji u Srpskoj – kaže Antić za “Avaz”.

On podsjeća na najave apsolutne pobjede iz aktuelne većine, s odnosom od 75 – 25 posto, ali je po preliminarnim rezultatima razlika u broju glasova svega oko 2 posto, te zaključuje da vladajuća koalicija nema razloga za zadovoljstvo.

- Jako mala izlaznost nam govori da su birači vlasti kaznili njihovo ponašanje i politiku koju su vodili u prethodnih godinu dana. S druge strane ni opozicija nije imala dovoljno snage da iskoristi slabosti vlasti i animira svoje birače da izađu na glasanje u većem broju. Zato ni opozicija ne može da bude zadovoljna, jer nije uspjela da se bori protiv narativa vlasti da su ovi izbori unaprijed izgubljeni i da će Karan da pobijedi s ogromnom razlikom. U ovu priču vlasti je povjerovao veliki broj opozicionih birača i nisu ni izašli na izbore – ističe Antić.

Rezultate s pojedinih biračkih mjesta u Zvorniku, Doboju i Laktašima ocjenjuje kao “naučnu fantastiku”, te smatra da bi bilo fer da se glasanje u ovim sredinama ponovi, uz mnogo veću prisutnost posmatrača.

- Ako na ponovljenim izborima vladajući kandidat ostvari pobjedu, to će značiti da treba čestitati Karanu i opozicija bi trebala priznati poraz – zaključuje politički analitičar Velizar Antić.