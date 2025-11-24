SDS: Izbori će se okončati samo onda kada se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Želimo da obavijestimo građane Republike Srpske da pravni timovi Srpske demokratske strane od jutros analiziraju izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Režim koristi ove gradove kao rezervoare glasove pomoću kojih manipuliše ukupnim rezultatima izbora, saopćili su iz SDS-a.

- Svoje loše rezultate u mjestima poput Teslića, Bijeljine, Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Modriče, Šamca, Lopara, Prnjavora i drugih, režim nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Koliko god glasova da zafali, SNSD-ovi šerifi će ih stvoriti u ovim gradovima. Ovim je režim, još jedanput, kao i nebrojeno mnogo puta do sada, duboko ponizio građane Republike Srpske i obesmislio njihovo pravo da biraju u kakvoj će zemlji živjeti i utiču na vlastitu budućnost.

Kao što smo već objavili u izbornoj noći, stvarni pobjednik ovih predsjedničkih izbora je Branko Blanuša. Mi ćemo iskoristiti sva pravna i institucionalna sredstva da ovu pobjedu i volju naroda odbranimo. 23. novembar 2025. godine je važan dan za Republiku Srpsku. Ovaj dan je označio početak političkog kraja Milorada Dodika i SNSD-a. Da su i oni toga itekako svjesni, govore lica samoproglašenih pobjednika izbora i zaključane i zatamnjene prostorije ove ”stranke” širom Republike Srpske u noći izbora.

Vanredni predsjednički izbori će se okončati samo onda kada se ponovi izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima! O detaljima i konkretnim primjerima izbornog inženjeringa SNSD-a ćemo vas obavijestiti na konferenciji za medije koju ćemo održati u srijedu, 26. novembra - naglasili iz SDS-a.