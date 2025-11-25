Komšić: Ovo je samo jedan trenutak u historiji BiH, kroz hiljadu godina pokazala je da je neuništiva

Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar obilježen je na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH su učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća odale počast svim braniocima zemlje. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić istaknuo je da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s političkim izazovima koji potiču iz neriješenih pitanja iz prošlosti.

- Bosna i Hercegovina zapravo nastavlja dalje. To ide sporo, nekada vrlo traljavo, nekada nelogično sporo. Nema razloga za neke stvari koje se dešavaju, ali takva nam je situacija i konstitucija države te ustavna organizacija. Moramo se držati Ustava, važećih zakona. Ako pokušate objektivno pogledati stvari, znate da može biti bolje, ali različiti interesi i politike... Nadati se da su nove generacije mudrije, pametnije i pragmatičnije, a ako hoćete i sebičnije kada je riječ o njihovoj budućnosti. Da će znati na drugačiji način postaviti stvari u BiH - rekao je Komšić.