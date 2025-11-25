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DAN DRŽAVNOSTI

Komšić: Ovo je samo jedan trenutak u historiji BiH, kroz hiljadu godina pokazala je da je neuništiva

On je naglasio da Bosna i Hercegovina ima dugu historiju i da je kroz stoljeća pokazala da je neuništiva

Željko Komšić: Trenutak u historiji BiH. Avaz

Dž. M.

25.11.2025

Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar obilježen je na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti u BiH su učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća odale počast svim braniocima zemlje. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić istaknuo je da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s političkim izazovima koji potiču iz neriješenih pitanja iz prošlosti.

- Bosna i Hercegovina zapravo nastavlja dalje. To ide sporo, nekada vrlo traljavo, nekada nelogično sporo. Nema razloga za neke stvari koje se dešavaju, ali takva nam je situacija i konstitucija države te ustavna organizacija. Moramo se držati Ustava, važećih zakona. Ako pokušate objektivno pogledati stvari, znate da može biti bolje, ali različiti interesi i politike... Nadati se da su nove generacije mudrije, pametnije i pragmatičnije, a ako hoćete i sebičnije kada je riječ o njihovoj budućnosti. Da će znati na drugačiji način postaviti stvari u BiH - rekao je Komšić.

On je naglasio da Bosna i Hercegovina ima dugu historiju i da je kroz stoljeća pokazala da je neuništiva.

- Mi jesmo generacija ljudi koja je prošla rat, postratni period i sve ono što se lomilo tada preko leđa ljudi BiH odražava se i na nas i nemoguće je od toga pobjeći. Nadam se da će ta faza u historijskom razvoju BiH proći. S aspekta ljudskog života to izgleda predugo, ali s aspekta historije ne znači puno. Ovo je samo jedan trenutak u njenoj historiji. Kroz hiljadu godina, BiH je pokazala da je neuništiva - ističe Komšić.

Na kraju, rekao je kako postoji i većinski dovoljan broj ljudi koji će stati uz domovinu.

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# ŽELJKO KOMŠIĆ
# ČESTITKA
# DAN DRŽAVNOSTI
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