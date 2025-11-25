Povodom Dana državnosti BiH: "Avaz Twist Tower" u bojama zastave BiH

Najviša zgrada u Bosni i Hercegovini, Avaz Twist Tower, večeras je zasjala u bojama državne zastave povodom obilježavanja Dana državnosti.

U Mrkonjić-Gradu je na današnji dan 1943. usvojena Rezolucija ZAVNOBiH-a, kojom je potvrđena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da se osigura puna ravnopravnost svih građana, kao i ravnopravan status Republike BiH unutar tadašnje Jugoslavije, u granicama koje potiču još iz perioda srednjovjekovne Bosne.

Tokom historijske noći s 25. na 26. novembar jasno je poručeno da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska (bošnjačka), nego i srpska i hrvatska i muslimanska (bošnjačka).