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25. NOVEMBAR

Povodom Dana državnosti BiH: "Avaz Twist Tower" u bojama zastave BiH

Najviša zgrada u Bosni i Hercegovini večeras je zasjala u bojama državne zastave

"Avaz Twist Tower" u bojama zastave BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

25.11.2025

Najviša zgrada u Bosni i Hercegovini, Avaz Twist Tower, večeras je zasjala u bojama državne zastave povodom obilježavanja Dana državnosti.

U Mrkonjić-Gradu je na današnji dan 1943. usvojena Rezolucija ZAVNOBiH-a, kojom je potvrđena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine da se osigura puna ravnopravnost svih građana, kao i ravnopravan status Republike BiH unutar tadašnje Jugoslavije, u granicama koje potiču još iz perioda srednjovjekovne Bosne.

Tokom historijske noći s 25. na 26. novembar jasno je poručeno da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska (bošnjačka), nego i srpska i hrvatska i muslimanska (bošnjačka).

# AVAZ TWIST TOWER
# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# BIH
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