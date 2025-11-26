U Sarajevu: Stručna konferencija o fizioterapiji kod onkoloških pacijenata

Komora zdravstvenih tehničara svih profila FBiH, u saradnji s Udruženjem/udrugom za fizioterapiju Federacije BiH, organizuje jednodnevnu stručnu konferenciju posvećenu ulozi fizioterapije u liječenju onkoloških pacijenata. Skup će biti održan 27. novembra u Sarajevu.

Konferencija je dio šireg projekta kojim UFFBiH radi na promociji, unapređenju i uvođenju onkološke fizioterapije u sistem javnog zdravstva BiH. U okviru projekta, uz dozvolu stručnjaka iz Nizozemske, na bosanski jezik prevedene su Smjernice za onkološku fizioterapiju, koje će besplatno biti dostavljene svim zdravstvenim ustanovama koje rade s onkološkim pacijentima.

Događaj će okupiti vodeće predavačice ovog stručnog područja – Sioban O'Rajli (Siobhan O’Reily) iz Irske i dr. Dinu Barakat iz Libanona –, koje u BiH dolaze održati napredni kurs onkološke fizioterapije.

Cilj konferencije je, kroz razgovor predstavnika udruženja oboljelih od karcinoma, ministarstava zdravstva, zavoda i akademske zajednice, definisati pravce za širu primjenu fizioterapije u tretmanu onkoloških pacijenata te doprinijeti njihovom bržem oporavku i boljem kvalitetu života.