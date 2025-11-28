BiH dobija novih 11 kilometara autoputa: Nova nada na Koridoru 5C





Bosna i Hercegovina dobila je još jednu dionicu autoputa na Koridoru 5C. Riječ je o dionici Nemila-Poprikuše dugoj 5,5 kilometara. Na ovom projektu radila je turska firma „Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S“.

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovani su tunel Golubinja (sada Bosna), mostovi Golubinja 1, vijadukt Golubinja 1, petlja i odmorište Golubinja, most Željeznica, most Bosna, most Kovanići, nadvožnjak Kovanići. Dionici pripada i petlja Poprikuše kao i Centar za kontrolu prometa.

Najduži tunel

Ova dionica je potpuno spremna i u skorije vrijeme trebalo bi da bude puštena u promet. Riječ je o jako kompleksnoj dionici za gradnju budući da sadrži veliki broj objekata među kojima se izdvaja tunel Golubinja (novi naziv: Bosna) dužine 3,6 km koji će biti i najduži tunel na koridoru 5C sve do izgradnje tunela Prenj.

Osim dionice Poprikuše-Nemila, u promet bi uskoro trebao biti pušten i dio dionice Nemila-Vranduk, koja se također nalazi na sjevernom kraju Koridora 5C, tako da ćemo, od kružnog toka u Nemili do mjesta Golubinja, dobiti na korištenje nove kilometre autoputa.

Riječ je o ukupno 11 kilometara potpuno nove autoceste koja će prvi put direktno povezati područje Zenice i Žepča modernom i sigurnom saobraćajnicom. Ovim BiH ulazi u završnu fazu stvaranja neprekinutog autoputskog pravca prema Hrvatskoj i centralnoj Evropi.

Kompanija „Čengiz“

Naime, infrastrukturni zahvat, vrijedan stotine miliona, ne donosi samo novu cestu nego i potpuno novo iskustvo putovanja. Za stanovnike srednje Bosne ovo je najkonkretniji napredak u izgradnji Koridora 5C u proteklih nekoliko godina.

Dionica obiluje mostovima, vijaduktima i složenim inženjerskim objektima, što je čini jednom od tehnički najzahtjevnijih u ovom dijelu zemlje. Uprkos kompleksnosti terena, radovi su privedeni kraju u roku, a projekt je izvodila čuvena kompanija „Čengiz“.

Kako će izgledati vožnja od Sarajeva do Žepča

Otvaranje ove trase donosi i novu logiku putovanja:

*Sarajevo – Zenica: cijelom dužinom autocestom

*Zenica sjever – Nemila: oko 15 kilometara magistralom M-17

*Nemila – Poprikuše (Željezno Polje): novih 11 km autoceste

*Poprikuše – Ozimica: ponovo magistrala, do mjesta gdje će se priključiti na autoput prema RS i Hrvatskoj