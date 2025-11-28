Potpisan sporazum o osnovici plata, sindikati dali saglasnost na budžet za 2026.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Nezir Pivić potpisao je danas sporazum o osnovici plata i drugih primanja za narednu godinu s predstavnicima Sindikata policije i državnih službenika i namještenika u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) te Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, saopćila je kantonalna pres-služba.

Navedena dva sindikata, kao i Samostalni sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture ZDK, dali su saglasnost Vladi ZDK na Prijedlog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2026. godinu. Svi sindikati pohvalili su otvoren pristup i spremnost Vlade na kontinuiran socijalni dijalog.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i ministrica za finansije Dženana Čišija, ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić te ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo.

– Nastavili smo kvalitetan i otvoren socijalni dijalog sa sindikatima s ciljem pravovremenog usaglašavanja pitanja važnih za zaposlenike u javnom sektoru. Zahvaljujemo im na razumijevanju i korektnom odnosu. Vlada se obavezala da će od 1. jula 2026. godine plate biti povećane za najmanje deset posto. Kao rezultat dobrog dijaloga, donesena je i odluka o isplati naknade do kraja ove godine, kao i naknade za prvih šest mjeseci naredne godine – rekao je premijer Pivić.

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Zeničko-dobojskog kantona ranije je dalo podršku Prijedlogu budžeta ZDK za 2026. godinu, planiranom u iznosu od 740.889.300 KM.

Naglašen je značaj kontinuiranog i kvalitetnog socijalnog dijaloga koji je prepoznat kao primjer efikasnog modela saradnje partnera u procesu pripreme i usaglašavanja budžetskih dokumenata. Ocijenjeno je da pravovremene rasprave doprinose stabilnosti i održivosti kantonalnih finansija.