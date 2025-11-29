Meteorolog FHMZ-a Bakir Krajinović za „Avaz“: Zima natprosječno topla, s manjim količinama padavina u tri zimska mjeseca

U danima kad očekujemo značajnije količine snježnih padavina, meteorolozi za narednu sedmicu najavljuju zatopljenje i slabu kišu koja će samo pokvariti proljetni ugođaj u pojedinim dijelovima BiH. Puno više sunca očekuje nas već od sutra, kazao je za “Avaz” Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

- Bit će sunčano vrijeme, ali s hladnim jutrima i temperaturama od – 2 do 3, na jugu do 5 stepeni. Maksimalne dnevne u Bosni do 10, a u Hercegovini do 13 stepeni. Od ponedjeljka nas očekuje mirnije vrijeme i rast temperatura, koje u prvih deset dana dana decembra neće biti ispod 0 stepeni. Ide jedan topliji period, gdje će dominirati jugo, uz konstantan rast temperatura. Maksimalne temperature u Bosni do 10, u Hercegovini čak i do 15 stepeni. Od srijede postoje izgledi za vrlo malo padavina u vidu kiše, ali tek toliko da malo pokvari atmosferu. Na planinama može pasti malo snijega, ali te količine neće biti dovoljne da poprave situacija kad je u pitanju kvalitet snijega, jer će narednih dana i na planinama biti sve toplije – kaže Krajinović.

On dodaje da će i ova zima biti natprosječno topla, sa sva tri zimska mjeseca s temperaturama iznad uobičajenih. Za kvalitetnu prognozu vremena u danima novogodišnjih praznika još uvijek je rano, ali ona dugoročna ne daje razloga za optimizam da će oni proteći u snježnoj idili.

- U sva tri zimska mjeseca - u decembru, januaru i februaru, očekujemo manje količine padavina, svega do 75 posto u odnosu na uobičajene količine. To ne znači da ovo neće biti zima slična prošlogodišnjoj, kad smo imali period sa snijegom i niskim temperaturama. Snijega će biti i ove zime, ali ne onoliko koliko se nadaju turistički radnici. Neće to biti dovoljan broj snježnih dana s kvalitetnim pokrivačem koji će biti dovoljno dobar da iskoristimo naše planine, ali te stvari nas prate u posljednji dvadesetak godina i ti ekstremi su postali redovna pojava iz sezone u sezonu – ističe Krajinović.

Upozorava da će, zbog temperaturnih inverzija i nedostatka vjetra, kvalitet zraka u pojedinim gradovima ponovo biti narušen, te poziva na oprez u saobraćaju zbog magle u kotlinama, ali i na planinama na nižim nadmorskim visinama.