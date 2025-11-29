Salkić: Problem nije mobitel, već pravila, kontrole i odgovorno korištenje

Početkom mjeseca Osnovna škola Travnik zabranila je korištenje mobitela u prostorijama škole, kako bi djecu zaštitila od cyber nasilja omogućila im da uče i razvijaju se samostalno. U vremenu sve izraženijeg nasilja o online prostoru, slične odluke aktuelne su u regionu, ali i svijetu, dok ovakve inicijative izazivaju oprečne stavove stručnjaka.

IT stručnjaci uglavnom smatraju da potpuna zabrana mobitela nije dugoročno održiva, jer škola treba biti mjesto digitalne pripreme za život, a ne eliminacije tehnologije, kaže Hadžib Salkić, stalni sudski vještak u oblasti kriminalistike i mobilnih tehnologija. On dodaje da je ključ u pametnoj regulaciji i digitalnoj edukaciji, a ne u zabranama.

- Mobitel nije tehnički problem, nego pedagoška prilika. Problem nastaje samo kada nema pravila, kontrole i odgovornog korištenja. Uz pravilan nadzor i edukativne aplikacije, mobitel postaje alat za učenje, istraživanje i razvoj digitalnih kompetencija. Mobiteli omogućavaju pristup digitalnim platformama, online kvizovima, simulacijama, AR aplikacijama, edukativnim videima, e-udžbenicima i istraživačkom radu. Potiču aktivno učenje, kreativnost i digitalnu pismenost – kaže Salkić.

Dodaje da, korištenjem mobitela, učenici razvijaju informatičku, komunikacijsku, medijsku i sigurnosnu pismenost, kritičko mišljenje, odgovorno ponašanje na internetu, te sposobnost razlikovanja tačnih od lažnih informacija.

- IT stručnjaci predlažu model “kontrolisanog korištenja”, uz školsku Wi-Fi mrežu s filtriranjem sadržaja, e-pravila ponašanja, digitalnu etiku, nadzor nastavnika i specijalne edukativne režime rada. Postoje aplikacije i sistemi koji blokiraju društvene mreže, snimanje, fotografisanje i neprimjeren sadržaj tokom nastave, omogućavaju nadzor i dopuštaju samo edukativne platforme – ističe Salkić.

Poručuje da škole trebaju odgajati digitalno odgovorne korisnike tehnologija, a ne digitalno nepismene generacije.