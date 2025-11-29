Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: Digitalizacijom konkursa za zapošljavanje u školama do efikasnijeg rješenja za sve

Ove godine konkurs za prijem radnika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo provodi se digitalno, putem EMIS platforme – centralnog sistema koji već objedinjuje mnoge obrazovne procese.

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS navode da digitalizacija čini prijave bržim, jednostavnijim i transparentnijim, istovremeno smanjujući administrativne i koruptivne rizike karakteristične za raniji način prijavljivanja.

Na ovogodišnjem konkursu oglašeno je 2.050 radnih mjesta, za koja je apliciralo 2.419 kandidata.

- Sistem je omogućio prijavu na više pozicija, a što bi bilo moguće i u realnom okruženju. Ukupno je podneseno 81.390 prijava, elektronski i bez papirologije, poštarine i rizika da se naknadno utvrdi "da fali jedan papir" - navode iz Ministarstva.

Kažu da su kandidati mogli uputiti prigovor komisiji direktno kroz platformu u roku od pet dana.

Zaprimljeno je 7.247 prigovora (8,9% prijava), od kojih je 82,6% ocijenjeno neosnovanim, a 17,4% osnovanim, te su komisije izvršile korekcije u procesu verifikacije.

- Digitalizacija pokazuje da je 96,8% aplikacija ispravno, a uvaženi prigovori dodatno povećavaju taj postotak. Time se potvrđuje visok nivo digitalne pismenosti kandidata, kao i efikasnost sistema - navode iz Ministarstva.

Najčešće greške

Najčešće greške koje su dovodile do neprihvatanja prijava odnosile su se na nedostatnu stručnu spremu, neispunjavanje općih uslova profila, izostavljanje datuma diplomiranja, pogrešan unos dokumentacije ili pogrešno navođenje perioda pripadnosti članova porodice Armiji RBiH, što direktno utiče na bodovanje prema važećim pravilima. Kandidati su, također, često pogrešno dostavljali uvjerenja o stažu.

- Od početka primjene konkursa suočavamo se s neosnovanim zahtjevima za njegovo poništenje, pri čemu su najglasniji sindikati. To je posebno iznenađujuće, jer bi upravo sindikati trebali biti zagovornici jednakih šansi za sve kandidate. Nejasno je zašto se protive sistemu koji je transparentan i smanjuje koruptivne rizike prisutne u ranijem načinu prijave. Svi navodi da je ovaj sistem loš ili nefunkcionalan su neutemeljeni. Istovremeno, kontinuirano bilježimo mogućnosti za unapređenje procesa, što je očekivano prilikom implementacije svakog novog propisa ili modela - ističu iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Veća transparentnost

Podsjećaju da digitalizacija obrazovanja u BiH traje od 2004. godine, intenzivnije od 2015., kao i da su kroz EMIS platformu ranije uvedeni e-dnevnik, digitalizacija upisa, izrada godišnjih programa rada, proces zbrinjavanja tehnološkog viška, a od ove godine i proces zapošljavanja.

- Iako svaka inovacija inicijalno izaziva kritike, iskustvo pokazuje da digitalizirani procesi donose veću transparentnost, jednostavnost i efikasnost - navode iz resornog ministarstva.

Također podsjećaju i da je prije digitalizacije donesen novi Pravilnik o zapošljavanju, izrađen u saradnji sa sindikatima, te da je digitalizacija inicirana prema preporukama Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo.

- Digitalizacija konkursa jasno pokazuje put ka dostupnom, jednakom i transparentnom zapošljavanju, sa značajnim smanjenjem administrativnih i koruptivnih rizika - poručuju iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.