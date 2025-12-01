Desetogodišnji Demir Halilović u ekipi legende Formule 1 Fernanda Alonsa

I dok većina njegovih vršnjaka slobodno vrijeme provodi u igri, zabavi ili uz mobitel, desetogodišnji dječak Demir sa svojim roditeljima, Rešidom i Ajšom Halilović koji su porijeklom iz BiH, a žive i rade u Sahensburgu, svakog vikenda putuje u Italiju na trening ili na trku kartinga u timu slavnog Fernanda Alonsa, dvostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1.

Pobjede u Italiji

Još kao petogodišnjak prvi put je sjeo u karting i zavolio ga, a danas sanja Formulu 1. Kako kažu njegovi roditelji, ali i treneri, dječak je pun samopouzdanja, hrabrosti i želje da uspije i da jednog dana postane slavni vozač.

On se već nekoliko puta dokazao vozeći karting i pobjedama u svojoj kategoriji u Italiji i Austriji i nije rijetkost da juri i 110 kilometara na sat na važnim trkama kojih godišnje bude i po petnaest. Iza sebe ima i jednu od najvećih svjetskih trka kartinga VSK serije, kroz koju su prošle gotovo sve današnje zvijezde Formule 1.

Svaki vikend

- Ja sam sa roditeljima kao 14-godišnji dječak izbjeglica otišao u Austriju da živimo. Tamo sam odrastao i prije 15. godine sam se oženio sa Ajšom, s kojom imam dvanaestogodišnju kćerku Ajlu i desetogodišnjeg sina Demira. U Štitalu sam sa bratom formirao firmu, „Autokuću“. Mi živimo praktično u trouglu Austrija, BiH, Italija. U Austriji mi je posao, bez svoje domovine BiH i bez rodnih Džakula kod Gračanice ne možemo, i često odemo u rodni kraj. U Italiji smo skoro svakog vikenda, gdje nam sin Demir trenira i učestvuje u trkama u kartingu – kaže Rešid Halilović.

Bodrimo ga i molimo Boga

Da je i vožnja kartinga na jakim trkama opasan sport, osjetio je i dječak Demir, kada je kod jednog prevrtanja zadobio teške povrede, ali ga to nije omelo da istim žarom nastavi s treninzima i trkama, a pobjeđivao je i u Italiji i Austriji.

- Velika su odricanja i ulaganja u ovaj sport. Znamo koje on izazove nosi, ali mi, njegovi roditelji jednostavno nemamo duše ne podržati ga, kada stručnjaci kažu da je talentovan, hrabar, ima jako i veliko srce bosansko. Na trakama smo obavezno ja i supruga, bodrimo ga i Boga molimo da kad za to dođe vrijeme, a to bi moglo biti za pet godina, naš sin sjedne u Formulu 1 i da ga sreća prati, da bude prvi Bosanac u ovom sportu koji će pronijeti slavu svoje domovine. Uz talenat, a u timu slavnog Fernanda Alonsa, nadamo se da će naš Demir ispuniti svoj san – uvjereni su Rešid i Ajša Halilović.