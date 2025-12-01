Granična policija BiH: Sistem naplate kazni na granici ne funkcioniše, ne postoji zakonski osnov za zabranu izlaska

Granična policija Bosne i Hercegovine sarađuje sa nadležnim institucijama u vezi sa aktivnostima koje se odnose na eventualnu primjenu sistema koji bi omogućio provjeru neplaćenih saobraćajnih kazni prilikom prelaska državne granice.

Ovo su za "Slobodnu Bosnu" potvrdili iz Granične policije Bosne i Hercegovine.

- Napominjemo da navedeni sistem trenutno nije u funkciji, te da Granična policija u prethodnom periodu nije imala aktivnosti vezane za njegovu uspostavu ili implementaciju. Također, spomenuti sistem nije vidljiv Graničnoj policiji BiH. Naglašavamo ne postoji zakonsko uporište kojim bi se zabranio izlazak iz Bosne i Hercegovine, istaknuto je iz Granične poliocije.

Navode da, u ovom momentu nisu u mogućnosti dostaviti zvanične, provjerene i potvrđene informacije koje bi se odnosile na obuhvat, način primjene ili rokove eventualne implementacije sistema.

- Po zaprimanju relevantnih i službeno potvrđenih podataka, Granična policija Bosne i Hercegovine blagovremeno će obavijestiti javnost i sve zainteresovane subjekte, naveli su iz Granične policije Bosne i Hercegovine.

Nedavno su ministar promata i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu pokataka (IDDEEA) Almir Badnjević slovodobitno saopćili kako niko ko ima neplaćene saobraćajne kazne više neće moći napustiti Bosnu i Hercegovinu, te da će ti podaci biti dostupni Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

No, upravo Granična policija Bosne i Hercegovine raskrinkala je Fortu i Badnjevića jasnim navodima da se nikome ne može zabraniti izlazak iz Bosne i Hercegovine, jer za to "ne postoji zakonski osnov".