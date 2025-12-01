Poznato kada terorista Mevlid Jašarević izlazi na slobodu

Mevlid Jašarević, pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, naredne godine bit će pušten iz zatvora u Vojkovićima.

Jašarević je osuđen zbog napada koji je izveo u oktobru 2011. godine, a presudom Suda BiH utvrđeno je da će početkom septembra 2026. godine odslužiti kaznu zatvora koju mu je izrekao sud.

On je pravosnažno osuđen 20. novembra 2013. godine na 15 godina zatvora, pri čemu mu je uračunata kazna provedena u pritvoru od dana hapšenja 2011. godine.

Presudom je također utvrđeno da će Jašarević nakon puštanja iz zatvora biti deportovan u Srbiju, čiji je državljanin. Zahtjev da kaznu izdržava u Srbiji bio je odbijen.

Mevlid Jašarević je 28. oktobra 2011. u Sarajevu pucao na Ambasadu SAD-a. U pomahnitalom napadu teško je ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu ambasade, prije nego što ga je snajperist specijalne policije SIPA-e onesposobio.

Kako je navedeno u presudi, prije napada Jašarević je na dva DVD-a snimio oproštajnu poruku u kojoj je naveo da "namjerava prisiliti strane vlade da promijene svoj odnos prema muslimanima u svijetu", te da je tražio oprost od svoje majke "ako u njegovoj akciji strada neko od muslimana koji rade za Amerikance, jer i njih smatra neprijateljima muslimana".

Prvobitno je bio osuđen na 18 godina zatvora, ali je tokom drugostepenog postupka uzeto u obzir njegovo pokajanje, što je dovelo do smanjenja kazne na 15 godina zatvora.

Zbog težine krivičnog djela terorizma, Jašarević nije imao pravo na prijevremeno puštanje nakon dvije trećine kazne.