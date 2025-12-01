Helez: Formiranje jedinstvenih Oružanih snaga bio je najjasniji dokaz da BiH može, zna i mora živjeti zajedno

Svečanom akademijom i prijemom za državne i međunarodne zvaničnike, članove diplomatskog kora te predstavnike kulturnog, javnog i vjerskog života u Bosni i Hercegovini, kao i najviše zvaničnike odbrambenih struktura BiH, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu je 1. decembra 2025. godine obilježen Dan Oružanih snaga BiH i 20. godišnjica njihovog formiranja.

U obraćanju prisutnim zvanicama, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez čestitao je 20. jubilarnu godišnjicu formiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, institucije koja je tokom dvije decenije izrasla u jedan od ključnih stubova mira, sigurnosti i državnosti naše zemlje.

Ministar je podsjetio na najvažnije korake i dostignuća ostvarena u proteklom periodu, naglasivši posvećen rad i kontinuirani napredak odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine. Istakao je da dvadeset godina Oružanih snaga BiH nije samo hronologija datuma i odluka, već priča o hrabrosti, povjerenju i vjeri u zajedničku budućnost.

- Formiranje jedinstvenih Oružanih snaga bio je najjasniji dokaz da Bosna i Hercegovina može, zna i mora živjeti zajedno - poručio je ministar Helez.

Naglašavajući da je to bio trenutak nakon najtežih godina rata, kada smo odlučili da gradimo državu na temeljima povjerenja, zajedništva i međusobnog poštovanja. Dvadeset godina kasnije, Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavljaju dokaz da je zajednička država moguća i uspješna kada u prvi plan stavimo ono što nas spaja: domovinu, mir i sigurnost njenih građana.

Također ministar Helez je istakao da su u vremenu dubokih političkih kriza i podjela, Oružane snage Bosne i Hercegovine ostale profesionalne i iznad dnevne politike. Dok su neki pokušavali da slabe i razdvajaju, mi smo gradili i jačali. OS BiH su i u najtežim trenucima pokazale da postoje institucije koje ne gube kompas, institucije koje stoje uz narod i uz državu.

Zahvalnost partnerima

Ministar Helez je zahvalio međunarodnim partnerima, državama članicama NATO-a, NATO Štabu u Sarajevu, EUFOR-u i svim drugim prijateljima, na dugogodišnjoj podršci u obuci, modernizaciji i jačanju kapaciteta. Zahvaljujući njima, ali prije svega zahvaljujući predanom radu pripadnika OS BiH, danas OS BiH ispunjavaju najviše međunarodne standarde.

Ministar je istakao da su Oružane snage BiH spremne da štite teritorijalni integritet, ustavnost i sigurnost naše zemlje. Iako postoje politike koje pokušavaju umanjiti njihov značaj kroz blokade i opstrukcije, jasno je da Bosna i Hercegovina ima vojsku koju niko ne može ugasiti, poniziti ili razjediniti. Sve dok postoje ljudi koji vjeruju u ovu zemlju, OS BiH će ostati snažne i ponosne.

Budućnost OS BiH

Helez je izdvojio da je budućnost OS BiH u modernizaciji, obrazovanju i ulaganju u ljude, jer najveća snaga Oružanih snaga nisu sistemi naoružanja, nego žene i muškarci koji s ponosom nose uniformu Bosne i Hercegovine.

- Budite ponosni na ono što ste postigli. Dvadeset godina vaše žrtve, rada i profesionalizma utkano je u tkivo ove zemlje. Neka ova godišnjica bude podsjetnik da smo zajedno jači, a zajedništvo naša najveća pobjeda - poručio je ministar Helez.