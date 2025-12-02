Ustavni sud odbacio apelaciju Radmanovića u sporu protiv Sefera Halilovića

Ustavni sud BiH odbacio je kao neosnovanu apelaciju koju je podnio visoki funkcioner SNSD-a Nebojša Radmanović protiv rješenja Vrhovnog suda FBiH, a spor se odnosi na klevetu koju je prije 11 godina u korist bivšeg generala Armije RBiH Sefera Halilovića presudio Općinski sud u Sarajevu.

Neosnovana žalba

Ustavni sud BiH je zaključio da Radmanoviću nije povrijeđeno pravo na pravično suđenje po Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji za ljudska prava.

Radmanović se prvobitno žalio Kantonalnom sudu Sarajevo, no ovaj sud je njegovu žalbu odbacio kao neosnovanu, te je potvrdio prvostepenu presudu. Potom je žalba otišla Vrhovnom sudu FBiH, koji je isto postupio kao i Kantonalni sud Sarajevo, piše Fokus.

Naime, Radmanović je kao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, na konferenciji za novinare, održanoj 14. novembra 2012. godine, komentirao nastup Halilovića na mediju TV1.

U tom TV nastupu, stoji u odluci Ustavnog suda BiH, Halilović je Republiku Srpsku nazvao „zločinačkom tvorevinom“ i pozvao na njeno ukidanje „ako je potrebno i oružjem“.

Radmanović je tada izjavio „da će se uvijek pojavljivati ovakvi ljudi, kojima više odgovara rat nego mir i da svi u BiH moraju dići svoj glas za mir i prosperitet”. Zatim je izjavio da je Halilović “jedan od onih, koji su divno živjeli u ratu, a u miru nisu uspjeli ispuniti svoje ciljeve, a osim toga, on je ratni zločinac i kao takvom mu ne treba davati prostor i vrijeme“.

Rušenje ugleda

Sudovi su u toku procesa utvrdili da je Halilović za vrijeme rata bio visokorangirani oficir Armije BiH, a tada predsjednik jedne političke stranke. Općinski sud je utvrdio da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu 16. novembra 2005. godine donio presudu kojom je on oslobođen optužbe za ubistvo kao teško kršenje običaja i zakona ratovanja.

Općinski sud je na osnovu provedenih dokaza, u smislu člana 6. Zakona o zaštiti od klevete utvrdio da se formulacija u Radmanovićevoj izjavi da je Halilović ratni zločinac može smatrati klevetom jer nije potkrijepljena dokazima o istinitosti tih navoda, te prelazi okvire dozvoljenog komuniciranja u savremenom svijetu.

Općinski sud je ocijenio da je sporna izjava usmjerena na rušenje Halilovićevog ugleda. Nadalje, Općinski sud je naveo da apelant nije dokazao tvrdnje izrečene na Halilovićev račun u svojoj izjavi novinarima na konferenciji za štampu.

Radmanoviću u žalbama na sudovima nije “pila vode” argumentacija da se radilo o vrijednosnom sudu u političkoj debati. Ustavni sud BIH je zaključio da su niži sudovi pravilno odlučivali.