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MINISTAR PRAVDE BIH

Bunoza: Žao mi je što bar nismo raspravili evropske zakone, sutra mogu ponovo biti na dnevnom redu

Razgovaralo smo, ne mogu reći da su iz RS dali saglasnost, ali nikome ne može biti sporno da VSTV bira suce Apelacionog odjeljenja

Davor Bunoza. Avaz

S. S.

2.12.2025

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je kazao nakon propale sjednice Vijeća ministara BiH da mu je žao što nisu bar raspravili neke tačke.

- Razgovaralo smo, ne mogu reći da su iz RS dali saglasnost, ali nikome ne može biti sporno da VSTV bira suce Apelacionog odjeljenja. Uvjeren sam da nikome ne mogu mijenjati izmjene Zakona o Sudu. Nadležnosti i sjedište Suda BiH nismo dirali. Razumijem predstavnike RS, vrlo malo vremena smo imali za neke stvari, neke stvari možemo popravljati u daljoj proceduri. Zakon o VSTV-u je jedan od najstrožih zakona u EU i ne postoji takav zakon kakav bi bio naš prijedlog, vidjet ćemo da li kolege iz RS imaju određene prijedloge. Sutra ovi zakoni ponovo mogu biti na dnevnom redu, ja stojim iza njih - rekao je Bunoza.

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# VIJEĆE MINISTARA BIH
# DAVOR BUNOZA
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