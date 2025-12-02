Pomoćnici direktora i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica PUFBiH: Iznose se netačne informacije o radu menadžmenta

Pomoćnici direktora u Poreznoj upravi FBiH i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica pisali su Vladi FBiH, Ministarstvu finansija FBiH i SSS BiH, a povodom nedavnih medijskih natpisa vezano za rad menadžementa.

Oni poručuju da su informacije netačne, jednostrano prezentirane i neutemeljene.

- Pomoćnici direktora i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica žele jasno i nedvosmisleno izraziti punu profesionalnu i institucionalnu podršku rukovodstvu i svim aktivnostima koje provode u cilju unapređenja zakonitosti, efikasnosti, odgovornosti u radu Porezne uprave i uslova rada zaposlenika, te u cijelosti i bezrezervno podržavaju sve odluke Menadžmenta koje se odnose na organizaciju rada, raspoređivanje zaposlenika, provođenje upravljačkih mjera i jačanje disciplinske odgovornosti, sa posebnom podrškom nastojanju ovog Menadžmenta da se konačno poboljša i status kantonalnih poreznih ureda - pomoćnika direktora, rukovodilaca sektora/službi i šefova organizacionih jedinica koji kao potpisnici svih akata i osobe koje snose najveću pravnu, materijalnu, krivičnu i organizacijsku odgovornost, objektivno smo izloženi većem opterećenju i zahtjevima posla. Naše odluke direktno utiču na funkcionisanje sistema, rezultate rada i zakonitost poslovanja, zbog čega je logično i opravdano da procentualno povećanje naših plata bude više, u skladu s višim nivoom odgovornosti i hijerarhijskom pozicijom koju obavljamo, a što trenutni Menadžment, koji dolazi iz Porezne uprave i koji veoma dobro poznaje sve procese, obaveze i rizike koji su vezani za rukovodne pozicije, po prvi put u historiji postojanja Porezne uprave prepoznao i izrazio želju da riješi.

Nadalje, glede neosnovanih napada, Menadžment kontinuirano donosi odluke isključivo u skladu sa zakonom, internim propisima i objektivnim potrebama službe, a sve s ciljem osiguranja urednog funkcionisanja Porezne uprave, zaštite javnog interesa i sprečavanja neodgovornog ili neprofesionalnog postupanja. Upravljačke odluke, premještaji i raspoređivanja (što još jednom pozdravljamo) su vršena isključivo kao rezultat jasno utvrđenih potreba službe (što se vidi kroz ostvarene rezultate rada), a koje se u pojedinim medijskim istupima pojedinaca pogrešno predstavljaju kao mobing, diskriminacija ili zloupotreba ovlaštenja, jesu redovne i zakonite mjere upravljanja ljudskim resursima, provode se radi nesmetanog funkcionisanja službe i u skladu su sa višegodišnjom praksom u javnoj upravi. Do sada nije utvrđen niti jedan dokaz koji bi potvrdio tvrdnje koje se iznose u javnosti, dok nadležni organi i drugostupanjske odluke ukazuju da su sve mjere preduzete u punoj saglasnosti sa propisima. Svaki pokušaj njihovog prikazivanja kao nezakonitih ili proizvoljnih, predstavlja ozbiljno pogrešno interpretiranje činjenica i ne doprinosi interesu javnosti niti pravilnom razumijevanju funkcionisanja institucije.

Pokušaji pojedinaca da vlastitu neodgovornost ili profesionalne propuste ili neuspjehe prikriju plasiranjem neosnovanih optužbi protiv Menadžmenta, predstavljaju nedopustiv pritisak na rad institucije i njene rukovodne strukture. Pomoćnici direktora posebno ističu da će i dalje podržavati sve zakonite, opravdane i profesionalno utemeljene odluke Menadžmenta, te da rukovodstvo ne smije i neće odstupiti od mjera koje poduzima, a koje su nužne za održavanje reda, discipline i efikasnosti službe. Mi, Pomoćnici direktora i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica u potpunosti stojimo iza ove politike trenutnog Menadžmenta usmjerene na podizanje profesionalnih standarda, jačanje odgovornosti i zaštitu integriteta institucije. Ohrabrujemo rukovodstvo koje čine prvenstveno Admir Omerbašić i Slobodan Vukoja da nastavi s donošenjem zakonitih i odlučnih mjera koje idu u korist službe, građana i javnog interesa.

Institucija ostaje u potpunosti posvećena zakonitosti, odgovornom upravljanju i zaštiti integriteta svog rada. Ohrabrujemo Menadžment da nastavi dosljedno primjenjivati propise i nastavi donositi odluke u najboljem interesu službe i javnosti, bez obzira na neutemeljene napade kojima se pokušava destabilizovati njen rad - navodi se u njihovom saopćenju.