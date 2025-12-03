Soreka nakon sjednice PIC-a: Političari trebaju napraviti korake potrebne za pokretanje pregovora o pristupanju EU

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira poručio je da trideset godina nakon završetka rata, građani Bosne i Hercegovine žive u mirnom i sigurnom okruženju te su pokazali otpornost, talenat i sposobnost da uspiju u mnogim oblastima.

- Ipak, i dalje postoje prepreke koje koče zemlju da ostvari svoj puni potencijal. Fokusiranje na proces pristupanja Evropskoj uniji pomoći će BiH da te prepreke rješava na strukturiran i sveobuhvatan način.

Politički akteri u BiH imaju moć da donesu napredak. Trideset godina nakon Dejtona, ohrabrujemo ih da ojačaju mir, stabilnost i prosperitet, tako što će brzo napraviti korake potrebne za pokretanje pregovora o pristupanju i pomicanje zemlje naprijed ka članstvu u EU - naglasio je Soreka.