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NAKON IZJAVE BUNOZE

Trojka traži hitnu reakciju: Vijeće ministara da usvoji verziju Zakona o VSTV-u koju podržava EU

Dodaju da bi se time izgubilo dragocjeno vrijeme, jer bi Parlament ponovo morao popravljati zakon koji već sada nema podršku EU

Vijeće ministara BiH. Avaz

M. Až.

4.12.2025

Stranke Trojke – SDP, NiP i NS – oglasile su se nakon izjave ministra pravde BiH Davora Bunoze, koji je upozorio na realnu opasnost da Evropska unija ocijeni nezadovoljavajućim prijedlog Zakona o VSTV-u upućen Vijeću ministara, čime bi bilo dovedeno u pitanje ispunjavanje uslova za otvaranje pregovora s EU.

Poslanici ovih stranaka poručuju da Vijeće ministara treba usvojiti isključivo onaj prijedlog Zakona o VSTV-u koji je dobio odobrenje iz Brisela, a koji su predstavnici Trojke ranije dostavili ministru Bunozi.

- Ukoliko bi Vijeće ministara u ponedjeljak usvojilo zakon predložen od Ministarstva pravde, a za koji se unaprijed zna da ne zadovoljava potrebne uvjete EU, to bi kao posljedicu imalo propuštanje zadnjeg roka za otvaranje pregovora i sazivanje međuvladine konferencije. Pored toga, takav potez bi blokirao Parlament u nastojanju da do utvrđenog roka usvoji verziju zakona koja je prihvatljiva EU - naveli su iz Trojke.

Dodaju da bi se time izgubilo dragocjeno vrijeme, jer bi Parlament ponovo morao popravljati zakon koji već sada nema podršku EU.

- Osim što bi time bili propušteni dati rokovi, za takav pristup ne postoji velika šansa da bude uspješan. Iz ovih razloga pozivamo Vijeće ministara na ozbiljnost i odgovornost u ovim odsudnim trenucima. Apelujemo da se u ponedjeljak na dnevnom redu nađe Zakon o VSTV-u koji ima podršku Brisela i da se njegovim usvajanjem, uz Zakon o sudu, konačno ispune dva preostala uslova iz oblasti pravosuđa.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# EU
# TROJKA
# BIH
# DAVOR BUNOZA
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