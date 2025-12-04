Trojka traži hitnu reakciju: Vijeće ministara da usvoji verziju Zakona o VSTV-u koju podržava EU

Stranke Trojke – SDP, NiP i NS – oglasile su se nakon izjave ministra pravde BiH Davora Bunoze, koji je upozorio na realnu opasnost da Evropska unija ocijeni nezadovoljavajućim prijedlog Zakona o VSTV-u upućen Vijeću ministara, čime bi bilo dovedeno u pitanje ispunjavanje uslova za otvaranje pregovora s EU.

Poslanici ovih stranaka poručuju da Vijeće ministara treba usvojiti isključivo onaj prijedlog Zakona o VSTV-u koji je dobio odobrenje iz Brisela, a koji su predstavnici Trojke ranije dostavili ministru Bunozi.

- Ukoliko bi Vijeće ministara u ponedjeljak usvojilo zakon predložen od Ministarstva pravde, a za koji se unaprijed zna da ne zadovoljava potrebne uvjete EU, to bi kao posljedicu imalo propuštanje zadnjeg roka za otvaranje pregovora i sazivanje međuvladine konferencije. Pored toga, takav potez bi blokirao Parlament u nastojanju da do utvrđenog roka usvoji verziju zakona koja je prihvatljiva EU - naveli su iz Trojke.

Dodaju da bi se time izgubilo dragocjeno vrijeme, jer bi Parlament ponovo morao popravljati zakon koji već sada nema podršku EU.

- Osim što bi time bili propušteni dati rokovi, za takav pristup ne postoji velika šansa da bude uspješan. Iz ovih razloga pozivamo Vijeće ministara na ozbiljnost i odgovornost u ovim odsudnim trenucima. Apelujemo da se u ponedjeljak na dnevnom redu nađe Zakon o VSTV-u koji ima podršku Brisela i da se njegovim usvajanjem, uz Zakon o sudu, konačno ispune dva preostala uslova iz oblasti pravosuđa.