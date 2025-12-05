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Danas isplata penzija za novembar: Prosječna iznosi 761,74 KM

Penziju za novembar primit će ukupno 464.203 korisnika

Danas isplata penzija. Društvene mreže

FENA

5.12.2025

U skladu sa Zakonom o MIO, penzije za novembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak, 5. decembra 2025. godine.

Najniža penzija za studeni iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM, saopćio je Federalni zavod za penzino i invalidsko osiguranje.

Prosječna penzija korisnika samostalne mirovine, kojih je na isplati za novembar 374.570, iznosi 761,74 KM.

Penziju za novembar primit će ukupno 464.203 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,6 miliona KM.

# PENZIJE
# ISPLATA
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