Amidžić tvrdi: Vlada FBiH blokira otvaranje novog graničnog prijelaza, napravit ćemo pritisak

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) jučer ponovo nije donio odluku o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO čime nisu stvoreni uslovi da se izvrši raspoređivanje carinika na ovaj prijelaz.

Zijad Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada FBiH na sjednici UO UIO je glasao protiv formalnih izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO te je jučer ponovio svoj stav.

Državni ministar finansija i trezora Srđan Amidžić poručio je da "svi trebaju znati da Vlada FBiH blokira otvaranje novog graničnog prijelaza".

- Da pojasnim, izgrađen je apsolutno novi granični prijelaz u Gradišci. On se mora pojaviti u Pravilniku kako bi se mogli raspodijeliti radnici. Na sjednici Upravnog odbora UIO je to trebala biti samo formalna odluka. Ovakva se pitanja inače nisu ni postavljala i onda dođemo u situaciju da jedan član iz FBiH iz reda eksperata kaže da to tako ne može - naveo je Amidžić za RTRS.

Istakao je da nema logičnog objašnjenja "zašto član iz FBiH to blokira" te kako preko tog prijelaza "neće ići samo Srbi već i domaće stanovništvo i stranci".

- Gužva i sav teret bi se prepolovio. Oba granična prijelaza u Gradišci bi bila u funkciji. Odluka mora postojati da bi novi granični prijelaz bio registrovan i dođe čovjek i obori jednu odluku. Znači da je zvaničan stav FBiH da se novi granični prijelaz ne otvara - izjavio je Amidžić.