Zašto je Južna interkonekcija najvažniji projekt: Otvorena vrata investicijama iz SAD

Najave o pokretanju projekta Južne interkonekcije kao američke investicije, gasovoda koji bi Bosnu i Hercegovinu povezao s terminalima LNG gasa preko Hrvatske i omogućio smanjenje ovisnosti o dotoku ruskog gasa kroz Srbiju, dobile su veliki odjek u stručnoj javnosti. Iako postoje različiti pristupi kada je riječ o modelu upravljanja i finansiranja, ključna poruka ekonomskih analitičara jeste da ovaj projekt predstavlja dugoočekivanu razvojnu šansu koju BiH ne bi smjela propustiti.

Američke investicije

Ekonomista Faruk Hadžić smatra da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih poduhvata u posljednjim decenijama.

- S ekonomskog gledišta, u potpunosti se mogu saglasiti s mišljenjem brojnih kolega ekonomista koji ukazuju da je Južna interkonekcija jedan od najvažnijih strateških energetskih projekata za Bosnu i Hercegovinu. BiH dugo nije imala investiciju ovakvog obima i potencijala - kaže Hadžić.

Prema njegovoj procjeni, najveći efekti mogu se očekivati u domenu sigurnog snabdijevanja energijom, industrijalizacije i otvaranja novih radnih mjesta. Navodi da su takvi projekti u BiH bili rijetkost i da se zbog toga mora izbjeći uobičajena praksa političkog odgađanja. Drugi pozitivni aspekt vidi u mogućnosti jačanja ekonomskih odnosa sa SAD.

- Južnu interkonekciju ne treba posmatrati kroz kratkoročne političke rasprave, nego kao dugoročni investicijski temelj. Ako se projekt uspješno realizuje, vjerujem da bi to moglo otvoriti put većim američkim investicijama - ističe Hadžić.



