Nakon svake jače kiše isti problemi, mještani Fojnice čekaju trajna rješenja

U Fojnici, nakon novih obilnih padavina, ponovo se bilježe problemi sa infrastrukturom.

U naselju Pločari Polje urušio se most koji povezuje više domaćinstava, a mještani su ponovo ostali odsječeni, piše BHRT.

Slična situacija је i u obližnjim naseljima, a nadležni ističu da rade na trajnim rješenjima. U Fojnici ponovno slične slike kao prošle godine. Nakon obilnih padavina, došlo je do obrušavanja mosta.

Urušeni most u naselju Pločari Polje, Općina Fojnica, povezuje oko 20 domaćinstava.

Privremeno rješenje

Mještani su ponovno odsječeni, a improvizirana drvena konstrukcija samo je privremeno rješenje. Pitanje koje ponavljaju – dokle ovako i kada će umjesto hitnih mjera doći trajna zaštita? Iako je izdato rješenje i upozorenje za građane da most nije u funkciji i da se zatvara za sve vrste prometa, mještani prelaze preko mosta na svoju odgovornost. Nasir Turko svakodnevno vodi unuka u školu jer alternativni put, iako prohodan samo za pješake, nije siguran.

Nasir Turko, mještanin naselja Pločari Polje se požalio.

- Ne daj Bože kakvog slučaja da li može proći, evo ja unuka moram svaki dan odvoditi i dovoditi, prije nisam morao. Ja ne znam šta će biti dok se on vrati, ovo nije sigurno – kaže Turko.

Nedaleko od ovog naselja, u Lukama, gdje su u oktobru prošle godine zabilježene snažne bujične poplave, ni danas stanje nije mnogo bolje. Novi veliki nanosi zemlje ponovno su izazvali probleme.

Juro Bilić, predsjednik Mjesne zajednice Luke kaže da ono što je već bilo načeto, bilo izbačeno napolje, opet po pet-deset metara njive odnešeno je kod ljudi.

- Naravno, erozija je uradila svoje, voda potkopala, nije ostao nijedan panj koji bi to zaštitio".

Novi izazovi

Iz Općine Fojnica ističu da veliku podršku imaju od Vlade Srednjobosanskog kantona i Vlade Federacije BiH, ali još mnogo posla je ispred njih. Sa novim vodenim valom stigli su i novi izazovi, a prioritet je pronaći rješenje što je brže moguće.

Sabahudin Klisura, načelnik Općine Fojnica govorio je za BHRT.

- Kiša je padala 12-13 sati, a i do topljenja snijega. U Mjesnoj zajednici Pločari imali smo obrušavanje mosta, on je pao, totalno je obrušen, već smo u pregovorima da radimo projektnu dokumentaciju i idemo u pravcu izgradnje novog mosta".

Prošlogodišnje poplave bile su ozbiljno upozorenje, ali potrebni radovi i dalje nisu urađeni, ističu mještani. Nove štete pokazuju da problemi ostaju. Mještani poručuju da je najveći dio odgovornosti ljudski faktor.

Juro Bilić, predsjednik Mjesne zajednice Luke kaže da je priroda tamo na neki način najkorektnija.

- Pružila nam je priliku, opomenula nas, dala nam dovoljno vremena, godinu dana - da saniramo ono što treba. Međutim, nismo uradili ono što smo trebali – kazao je Bilić.