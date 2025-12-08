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POČINJE SUTRA

Centralna izborna komisija BiH naredila ponovno brojanje glasova na 51 biračkom mjestu u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Istom naredbom je Glavnom centru za brojanje naloženo i otvaranje verifikacione vreće 004M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata

Glasanje na izborima u RS. FENA

S. S.

8.12.2025

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici na osnovu izvještaja Kontrole izbornih rezultata, nalaza Glavnog centra za brojanje i primljenih prigovora naredila Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa 51 redovnog biračkog mjesta.

Riječ je o biračkim mjestima u biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku i Laktašima, kao i po jednom biračkom mjestu u Loparama i Ugljeviku.

Na većini biračkih mjesta Siniša Karan je ostvario uvjerljivu pobjedu.

Istom naredbom je Glavnom centru za brojanje naloženo i otvaranje verifikacione vreće 004M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenoj naredbi početi sutra u 10:00 sati i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditirani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.

# CIK BIH
# IZBORI 2025
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