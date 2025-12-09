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BANJA LUKA

Zakazana sjednica Upravnog odbora UIO: Ima nade za novi GP, na dnevnom redu i raspodjela sredstava od PDV-a

Čini se da je SNSD-ov Srđan Amidžić, koji je predsjedavajući Upravnog odbora UIO, popustio pod zahtjevima Krnjića

Srđan Amidžić. Avaz

S. S.

9.12.2025

Za sutra u 12 sati je zakazana nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gdje će se ponovo na dnevnom redu naći izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

To u praksi znači da bi dozvolu trebao dobiti novi Granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci.

Osim toga, na dnevnom redu će se naći i odluka o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve. 

Također će se raspravljati o utvrđivanju koeficijenata na osnovu kojih se vrše poravnanja, vezano za sredstva od PDV-a. Na sjednici održanoj jučer nije uvrštena ta tačka, a zbog toga član Zijad Krnjić nije htio da dadne podršku ni za granični prijelaz.

Prema posljednjim informacijama riječ je o tome da bi RS morala isplatiti FBiH oko 100 miliona KM, a vjeruje se da bi do kraja godine taj iznos porastao na 120 miliona.

Čini se da je SNSD-ov Srđan Amidžić, koji je predsjedavajući Upravnog odbora UIO, popustio pod zahtjevima Krnjića.

Inače, svečano otvaranje GP Gradiška je planirano za 11. decembar, a očekivalo se da na njemu prisustvuju premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Bez promjene Pravilnika nema preraspoređivanja službenika na ovaj granični prijelaz, a samim time ne može biti funkcionalan. Podsjećamo, novi granični prijelaz bi u prvoj fazi podrazumijevao samo putnička vozila, dok bi se transport i dalje odvijao preko starog graničnog prijelaza u ovom gradu.

# UIO BIH
# SRĐAN AMIDŽIĆ
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