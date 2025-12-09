Zakazana sjednica Upravnog odbora UIO: Ima nade za novi GP, na dnevnom redu i raspodjela sredstava od PDV-a

Za sutra u 12 sati je zakazana nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gdje će se ponovo na dnevnom redu naći izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.
To u praksi znači da bi dozvolu trebao dobiti novi Granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci.
Osim toga, na dnevnom redu će se naći i odluka o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.
Također će se raspravljati o utvrđivanju koeficijenata na osnovu kojih se vrše poravnanja, vezano za sredstva od PDV-a. Na sjednici održanoj jučer nije uvrštena ta tačka, a zbog toga član Zijad Krnjić nije htio da dadne podršku ni za granični prijelaz.
Prema posljednjim informacijama riječ je o tome da bi RS morala isplatiti FBiH oko 100 miliona KM, a vjeruje se da bi do kraja godine taj iznos porastao na 120 miliona.
Čini se da je SNSD-ov Srđan Amidžić, koji je predsjedavajući Upravnog odbora UIO, popustio pod zahtjevima Krnjića.
Inače, svečano otvaranje GP Gradiška je planirano za 11. decembar, a očekivalo se da na njemu prisustvuju premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
Bez promjene Pravilnika nema preraspoređivanja službenika na ovaj granični prijelaz, a samim time ne može biti funkcionalan. Podsjećamo, novi granični prijelaz bi u prvoj fazi podrazumijevao samo putnička vozila, dok bi se transport i dalje odvijao preko starog graničnog prijelaza u ovom gradu.