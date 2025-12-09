Zakazana sjednica Upravnog odbora UIO: Ima nade za novi GP, na dnevnom redu i raspodjela sredstava od PDV-a

Za sutra u 12 sati je zakazana nova sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gdje će se ponovo na dnevnom redu naći izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

To u praksi znači da bi dozvolu trebao dobiti novi Granični prijelaz u Bosanskoj Gradišci.

Osim toga, na dnevnom redu će se naći i odluka o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.

Također će se raspravljati o utvrđivanju koeficijenata na osnovu kojih se vrše poravnanja, vezano za sredstva od PDV-a. Na sjednici održanoj jučer nije uvrštena ta tačka, a zbog toga član Zijad Krnjić nije htio da dadne podršku ni za granični prijelaz.