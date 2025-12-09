Vijeće ministara BiH donijelo odluku o raspodjeli 100.000 KM za projekte naučne saradnje

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno donijelo Odluku o kriterijima za raspored sredstava iz granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u području nauke na temelju međunarodnih sporazuma za 2025. godinu, a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova.

Sredstva granta u iznosu 100.000 KM predviđena su budžetom Ministarstva civilnih poslova za 2025. godinu nа poziciji „Tekući transferi i grantovi”, s ciljem jačanja naučnoistraživačke saradnje između Bosne i Hercegovine i zemalja s kojima ima zaključene bilateralne sporazume u području nauke, a to su Austrija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Donošenjem ove odluke želi se doprinijeti povećanju mobilnosti u području nauke domaćih istraživača i gostovanja istraživača iz tih zemalja, kao i povećanju broja prijava domaćih istraživača na pozive okvirnih programa Evropske unije u području istraživanja i inovacija, kao i na druge međunarodne naučnoistraživačke javne pozive.

Pravo na podnošenje zahtjeva za raspored sredstava po pozivu Ministarstva civilnih poslova imaju javni univerziteti u Bosni i Hercegovini za projekte bilateralne saradnje, u skladu sa kriterijima definiranim ovom odlukom.

Ministarstvo civilnih poslova će nakon stupanja na snagu ove odluke na službenoj internetskoj stranici objaviti poziv, dok će obavijest o objavi poziva biti objavljena u tri dnevna lista, koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.