Počela izgradnja novog Doma zdravlja u Busovači, projekt vrijedan 6,5 milijuna KM

U Busovači je u utorak položen kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja, jednog od najvažnijih i najdugovječnijih projekata ove lokalne zajednice. Novi objekat bit će izgrađen u Željezničkoj ulici, na prostoru nekadašnje pijace, na lokaciji koja se intenzivno razvija u moderan urbani dio grada.
Načelnik Busovače Asim Mekić istakao je kako je ukupna vrijednost projekta procijenjena na oko 6,5 miliona KM te da će uz podršku viših nivoa vlasti projekt biti realiziran.
- Općina je nosilac investicije. Mi smo spremni, naravno, ući u kredit da završimo ovo i da bude kako treba, ali će nam pomoći i drugi nivoi vlasti, u što ne sumnjamo. Dosad smo imali dobru saradnju. Obećavaju i dalje, evo i danas su to obećali. To je rezultat dobre saradnje. Ako smo svi na istom zadatku, a jesmo, to će biti dobro" - rekao je Mekić.
Ministrica finansija SBK Mirjana Plavčić naglasila je da su sredstva za prvu fazu radova gotovo osigurana.
- Danas svjedočimo jednom lijepom događaju, pa možemo kazati i historijskom događaju, jer ovo je, koliko znam, prva zgrada javne institucije koja se gradi u Busovači nakon rata. Osobno sam sretna i zadovoljna što sam sa pozicije na kojoj radim, one ministrice finansija, mogla sudjelovati i dati doprinos ovom događaju. S ponosom mogu kazati, evo, za protekle tri godine, koliko traje ova naša ideja i koliko traje izdvajanje sredstava iz budžeta kantona, da smo osigurali, što budžetskih, što kreditnih sredstava, gotovo cjelokupan iznos predračunske vrijednosti građevinskih radova u prvoj fazi - kazala je Plavčić.
Izgradnja novog Doma zdravlja omogućit će modernije standarde zdravstvene zaštite, kvalitetnije uvjete rada za zdravstvene radnike te bolju i sveobuhvatniju uslugu za stanovnike Busovače.
U centru grada u završnoj fazi je i izgradnja nove Policijske stanice. Prvu fazu radova na novom Domu zdravlja, vrijednu više od 2,6 miliona KM, izvodit će preduzeće Bašić gradnja d.o.o. Busovača.