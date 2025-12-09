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REAKCIJA

Cvijanović: "Sabina Ćudić je nastojala biti duhovita, ali joj nije pošlo za rukom"

Za podsmijeh služi onaj koji je dekapaicitiran, a voli da glumata da je super-sposoban, poput gospođe Ćudić, poručila je

Cvijanović i Ćudić. Pixsell/Avaz

M. Až.

9.12.2025

Nakon što je Ana Trišić-Babić izjavila da su pokušaji Bosne i Hercegovine na evropskom putu uzaludni i da entitet kojim upravlja posjeduje "svu potrebnu infrastrukturu i mehanizme za otvaranje pregovora s Evropskom unijom", reagovala je Sabina Ćudić.

- Patetični pokušaj Ane Trišić-Babić da opravda odluku SNSD-a da uskrati kako svojim biračima tako i čitavoj Bosni i Hercegovini evropsku perspektivu, pokazao je samo jedno – njeno elementarno nepoznavanje osnovnih principa i procedura Evropske unije, koje ne poznaju i ne priznaju bilo kakvo pregovaranje sa Evropskom unijom od strane pojedinih dijelova zemalja kandidata.

Svojim istupom Trišić-Babić izazvala je samo podsmijeh svih zvaničnika sa kojima danas razgovaram u Parizu, u sklopu sjednice Monitoring komiteta Vijeća Evrope, a na čijem dnevnom redu je i nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini.

Ali jedno je važno naglasiti – SNSD je odustao i od deklarativnog zalaganja za Evropsku uniju i važno je da su to jasno, glasno i javno priznali.

Danas sam tu da izložim svoje amandmane na izvještaj o Bosni i Hercegovini, a gospođa Trišić-Babić i njena izjava su mi uveliko pomogle da demonstriram sa kakvim šarlatanima imamo posla.

Konačnu verziju izvještaja ćemo usvajati u Strazburu u januaru. U ulozi potpredsjednice Evropskih liberala u Vijeću Evrope i delegatkinje iz Bosne i Hercegovine poduzet ću korake da izvještaj reflektuje činjenice i stvarno stanje u Bosni i Hercegovini, uključujući i načine na koje rukovodstvo entiteta RS nanosi ogromnu štetu kako mojim sugrađanima u RS-u, tako i čitavoj Bosni i Hercegovini - poručila je.

Na izjave Ćudić odgovorila je Željka Cvijanović.

- Za ono što je ustavna obaveza Republike Srpske, njene institucije imaju i kapacitet i mehanizme, kako u okviru Vlade, tako i u okviru Narodne skupštine Republike Srpske. Znači, Ana Trišić-Babić je u pravu. Sabina Ćudić je nastojala biti duhovita, ali joj nije pošlo za rukom. Za podsmijeh služi onaj koji je dekapaicitiran, a voli da glumata da je super-sposoban, poput gospođe Ćudić. Usput rečeno, Savjet Evrope nije institucija Evropske unije - napisala je Cvijanović na X-u.

# SABINA ĆUDIĆ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
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