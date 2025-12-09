Cvijanović: "Sabina Ćudić je nastojala biti duhovita, ali joj nije pošlo za rukom"

Nakon što je Ana Trišić-Babić izjavila da su pokušaji Bosne i Hercegovine na evropskom putu uzaludni i da entitet kojim upravlja posjeduje "svu potrebnu infrastrukturu i mehanizme za otvaranje pregovora s Evropskom unijom", reagovala je Sabina Ćudić.

- Patetični pokušaj Ane Trišić-Babić da opravda odluku SNSD-a da uskrati kako svojim biračima tako i čitavoj Bosni i Hercegovini evropsku perspektivu, pokazao je samo jedno – njeno elementarno nepoznavanje osnovnih principa i procedura Evropske unije, koje ne poznaju i ne priznaju bilo kakvo pregovaranje sa Evropskom unijom od strane pojedinih dijelova zemalja kandidata.

Svojim istupom Trišić-Babić izazvala je samo podsmijeh svih zvaničnika sa kojima danas razgovaram u Parizu, u sklopu sjednice Monitoring komiteta Vijeća Evrope, a na čijem dnevnom redu je i nacrt izvještaja o Bosni i Hercegovini.

Ali jedno je važno naglasiti – SNSD je odustao i od deklarativnog zalaganja za Evropsku uniju i važno je da su to jasno, glasno i javno priznali.

Danas sam tu da izložim svoje amandmane na izvještaj o Bosni i Hercegovini, a gospođa Trišić-Babić i njena izjava su mi uveliko pomogle da demonstriram sa kakvim šarlatanima imamo posla.

Konačnu verziju izvještaja ćemo usvajati u Strazburu u januaru. U ulozi potpredsjednice Evropskih liberala u Vijeću Evrope i delegatkinje iz Bosne i Hercegovine poduzet ću korake da izvještaj reflektuje činjenice i stvarno stanje u Bosni i Hercegovini, uključujući i načine na koje rukovodstvo entiteta RS nanosi ogromnu štetu kako mojim sugrađanima u RS-u, tako i čitavoj Bosni i Hercegovini - poručila je.